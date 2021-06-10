发言人来了 重庆警方将以高考安保标准护航中考华龙网

来源：华龙网-新重庆客户端 2021-06-10 护航高考。市公安局供图 华龙网-新重庆客户端6月10日13时35分讯（记者 李袅）今（10）日，重庆市政府新闻办与市公安局联合举办“发言人来了——我为群众办实事”公安专场发布活动。据悉，高考期间，全市公安机关累计投入警力5.4万余人次、警车1.9万余台次，有力保障了全市39个考区100个考点，6201间考场，18.35万名考生的安全。 发布会上，市公安局治安总队“发言人”通报了重庆警方护航高考平安系列举措。为确保考试安全、顺利进行，市公安局成立高考安保指挥部，会同教育、网信、市场监管、无线电等部门开展专项行动，全面清查“三无”电子产品，全面摸排组织作弊、非法出售试题答案、制售作弊器材、“替考”等违法犯罪线索，严打网上网下涉考违法犯罪。 据了解，5月下旬以来，重庆警方全力配合教育等部门做好高考试卷安全保密工作，选派民警进驻试卷印制点，对试卷印制、保管和评卷场所开展24小时不间断巡逻防控，督促落实防火、防盗、防破坏、防泄密等措施，加强涉卷场所及外围巡逻值守。对运送试卷车辆开展安全检查，确保车载安全设施齐备运行正常、证件手续齐全，并全程做好试…