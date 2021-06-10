招商蛇口：前5月签约销售额1326.5亿 新增12宗地块_央广网

央广网6月10日消息（记者 安垚）6月9日，招商蛇口发布2021年5月销售简报。 2021年5月，招商蛇口实现签约销售面积133.56万平方米，同比增加31.73%；实现签约销售金额309.65亿元，同比增加38.01%。 2021年1-5月，招商蛇口累计实现签约销售面积579.56万平方米，同比增加72.60%；累计实现签约销售金额1326.45亿元，同比增加69.75%。 公告显示，招商蛇口近期新增12个项目，分布于佛山市、南通市、平湖市、昆明市、北京市、天津市、南京市、郑州市，总成交金额约260.52亿元（未计算权益）。 佛山市南海区大沥镇创客小镇二期项目，该项目位于佛山市南海区大沥镇水头社区创客小镇，东至桂和路、南至规划道路、西至厂房及待建规划路、北至水头工业区南一路；土地面积11,304.45平方米，计容建筑面积33,900.00平方米；土地用途为城镇住宅用地兼容零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融用地；成交总价为40,700.00万元人民币，公司之控股子公司招商局置地有限公司拥有该项目33%的权益。 南通市通州区兴仁镇项目，该项目位于南通市通州区兴仁镇孙家桥村3组，东至…