北京2021年6月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月10日，2021百度城市大会暨创新营销成长季武汉站圆满落幕。与会嘉宾从城市建设、产业升级、企业增长等多个层面共同探讨百度领先的AI技术如何赋能企业营销，为湖北企业智能化发展带来新的机遇。

大会开始前，百度爱番番为百捷百度营销（湖北）服务中心（以下简称武汉百捷）进行了爱番番产品培训会。爱番番商业化总监李钧和爱番番产品架构师高远作为此次培训的两位讲师，为武汉百捷上百名核心团队详细介绍了爱番番不久前发布的新产品 — 爱番番拓客专业版的核心功能，并现场答疑，气氛十分火热。



武汉百捷爱番番产品培训会现场

6月10日下午，2021百度城市大会武汉站正式启动，百度集团副总裁储瑞松为本次大会致辞。“坚持技术理想是百度在过去21年一直在做的事”，储瑞松先生讲道，“企业可以在百度精确的大数据和领先的AI技术的帮助下获得用户洞察，还可以在百度移动生态里经营自己的品牌阵地，建立自己的私域流量池。接下来，百度将与更多企业共同发现、创造、实现价值，探索AI营销的更多可能。”



百度集团副总裁储瑞松致辞

会上，百度爱番番产品架构师高远为到会嘉宾详细讲解了爱番番拓客专业版的产品价值。该产品整合了爱番番公域营销和线索管家的功能，同时加入创建活动、吸粉入池、自动培育等私域营销功能，帮助企业轻松玩转公私域整合营销。



百度爱番番产品架构师高远讲解爱番番拓客专业版

据高远先生介绍，爱番番拓客专业版一大亮点是全渠道的私域管理。爱番番租户级的实时CDP能够帮助企业识别和打通各个私域的同一潜客身份，识别用户的实时行为，并支持多源数据的接入，让企业的“私域之树”枝繁叶茂。

作为百度营销产品矩阵中的一员，爱番番也将百度领先的AI技术在私域营销中落地。高远先生现场展示了一个场景：企业某个潜客曾经留下过线索，却没有转化。沉寂多日后，该潜客再次与企业进行扫码互动，这时爱番番拓客专业版智能判断出该潜客的行为极具跟进价值，并实时提醒销售进行跟进。

现场，高远先生还邀请到会嘉宾一同体验爱番番自动旅程，亲身感受客户被自动化营销的“种草之旅”，现场有超300人共同体验了这一旅程。在旅程中，爱番番拓客专业版帮助企业与潜客进行沟通、互动、吸引潜客留资，并通过持续且自动的培育来加速潜客转化。

爱番番生动的营销场景与自动旅程让众多参会嘉宾和企业产生了强烈的兴趣，爱番番也将在后续的百度城市大会中继续释放AI营销的魅力，全链路赋能企业的增长，探索营销创新的更多可能。

AI赋能企业营销，爱番番精彩亮相百度城市大会武汉站 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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