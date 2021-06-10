杭州2021年6月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年6月8日，浙江省饭店业协会会员代表大会在杭州市西湖山庄成功举办。君澜酒店集团总裁王建平先生连任浙江省饭店业协会会长。



饭协会议



王建平

会上，王建平先生表示：“协会积极开展行业交流，组织举办了多次行业峰会和各项经营成果展，积极发挥协会的平台作用，推进新技术、新产品的应用，创建绿色旅游饭店‘浙江模式’，引领浙江省饭店业的转型升级。尤其是在疫情时期，协会与广大会员单位一起共克时艰，及时反映企业的困难与诉求，为饭店企业经营复苏提供了有效的帮助。第三届理事会期间，浙江饭店业在市场发展中的出色表现，充分展示了浙江饭店人坚持创新、率真务实的工作韧性和职业风采。”



大会场内

2021年，正值国家“十四五”规划的起步元年，又恰逢行业转型发展的关键时期，王建平先生作为第四届理事会的会长，继去年为应对疫情提出“冰河期的饭店业如何顺势而为，逆势而生”观点以后，再次提出将经济融入浙江经济和旅游业的变革大局中去，以“融合、携手、再造”作为协会工作的总基调，进而延展开一系列的工作思路。

协会的工作，将把握一个“目标”，即始终维护行业利益；突出两个“重点”：一是服务的针对性，即从饭店需求中找课题，做文章；二是服务的时效性，即注重服务的实效，提高服务效率；夯实三个“基础”，即分支机构建设、人才培养和调查研究；提升四个“能力”，即引领转型、服务创新、高质量发展、市场化推进四大能力。

新的机遇和挑战正在考验着我们的智慧、力量、信心和勇气。新一届理事会在浙江省民政厅、浙江省文化和旅游厅领导的关心与支持下，在广大会员和社会各界朋友的参与和帮助下，浙江省饭店业协会一定会彰显新担当，展现新作为，再造新辉煌。

“融合、携手、再造”，浙江饭店业协会开启新的历程 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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