AURORA泛化表现稳健,大规模普及应用翘首可期

广州2021年6月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近期,基准医疗完成了AURORA乳腺癌和胃癌早筛模型泛化性能的进一步验证,并在6月4日至8日举行的2021年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上,发布了验证结果:《Validation of A High Performing Blood Test for Breast and Gastric Cancer Screening》。在2020年的美国癌症研究学会(AACR)年会上,基准医疗首次发布了自主研发的多癌种早筛技术AURORA, 随后陆续在国际权威学术期刊上发表了多篇论文。AURORA在所有这些研究中都展现了优越的性能及良好的泛化能力。

目前,基准医疗正在加速完成AURORA多癌种早筛的前瞻性研究,并在兼顾检测性能、检测可及性和便利性等方面对AURORA进行综合评估。基准医疗计划于今年第三季度推出多癌早筛LDT 产品,我们将根据各癌种的发病率、筛查的成本以及筛查后是否可进行有效预防干预等原则,锁定筛查人群,以充分体现癌症早筛的卫生经济学效益。我们期望AURORA未来可让更多的普通民众在日常健康检查中通过“一管血”对胃癌、乳腺癌等多个高发癌种进行筛查,实现有效的癌症预防和早诊早治,最终达到降低个人和社会医疗支出,提高生活质量的目的。

【2021 ASCO】基准医疗多癌种早筛技术AURORA泛化性能得到进一步验证 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com