泰莱大学在最新QS排名中稳坐马来西亚和东南亚头把交椅

马来西亚梳邦再也2021年6月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 泰莱大学(Taylor’s University)再次以优异的表现跻身2022年QS世界大学榜单,前进47个名次,位列全球第332位。该校稳居世界顶尖大学的行列,在全球最具影响力的院校中排名前1.1%,不断巩固其作为马来西亚和东南亚领先私立大学的地位。泰莱大学在雇主声誉(Employer Reputation)上的得分也首次进入前100名,现排在第90位。



Taylor’s University is number 1 again as the top private university in Malaysia & Southeast Asia