马来西亚梳邦再也2021年6月10日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 泰莱大学(Taylor’s University)再次以优异的表现跻身2022年QS世界大学榜单，前进47个名次，位列全球第332位。该校稳居世界顶尖大学的行列，在全球最具影响力的院校中排名前1.1%，不断巩固其作为马来西亚和东南亚领先私立大学的地位。泰莱大学在雇主声誉(Employer Reputation)上的得分也首次进入前100名，现排在第90位。



Taylor’s University is number 1 again as the top private university in Malaysia & Southeast Asia

2021年QS世界大学学科排名发布，该校保持住了酒店与休闲管理专业世界前20名的优势，成为马来西亚和东南亚唯一一所进入20强的大学，这也同时证明了泰莱商学院是马来西亚的顶级私立商学院。泰莱大学在2021年QS亚洲大学排名中跻身前90，排名89位，提前实现目标。

泰莱大学副校长兼主席迈克尔-德里斯科尔(Michael Driscoll)教授认为，泰莱大学实行课程创新的策略，以及灵活应对教育行业的不断变化，确保其在这一领域不断取得成功。

他表示：“最新发布的QS世界大学排名再次肯定泰莱大学是马来西亚和东南亚最优秀的私立大学，这说明，发布这项排名的机构对于我们为学生提供的世界一流的教育是高度认可的。我要向全体师生以及泰勒大学的合作伙伴表示祝贺，也感谢他们一直坚定不移地追求卓越。”

“在取得这项最新成就之际，我们看到，各行各业和高校都在创新中谋求发展，并适应了为世界各地的学生提供混合式教学的模式。在新冠疫情爆发一年后，我们重点调动多方资源，确保学习不会中断，为此我们对教学方法进行了彻底改革。”

泰莱大学是亚洲少数在网上学习方面获得QS五星评级的大学之一。五星评级证明了该校以在线学习为中心，推行教学新方法的努力收获了成效。新冠疫情给全世界带来了前所未有的挑战，也促使该校加速实施其新的课程框架，鼓励学生培养独立学习的能力。

泰莱大学在最新QS排名中稳坐马来西亚和东南亚头把交椅 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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