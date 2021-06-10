澳门这个总是被误会的城市 为了吃也要去一次澳门巴黎旅行_新浪时尚_新浪网

原标题：不输西欧，比巴黎浪漫：这个总是被误会的城市，为了吃也要去一次！ 作者：环球旅行 海上花园 与隔壁快节奏的香港不同，澳门安逸得就像是，一座养老休闲的小城。 作为曾经的葡萄牙殖民地，东西文化在此碰撞又交融，为这座小渔村留下了独特风貌，中西结合的美食，还有许多历史遗迹。 还记得《七子之歌》中，简简单单的几句词，曾让无数人动容。 “你可知Macau不是我真姓？他们掳去的是我的肉体，你依然保管我内心的灵魂。” 如今的澳门拥有不少名号，是世界美食之都，也是世界四大赌城，坐拥着发达的娱乐业。 而在繁华发达的另一面，是淳朴浓郁的生活气息。 那些年代久远的老字号，那些特色老街和手信店，从未走远，也不曾离开。 这座老城不止好吃，还很好看。那些漂亮角落和可爱色彩，可以让你拍出不少美照，乐滋滋地拿去发朋友圈。并且澳门当地的服务，整体的城市氛围，比香港友好很多。总而言之，这里的一切，都非常适合度假。 葡国风情 作为一座袖珍小城，澳门总面积只有32平方公里，大概只有成都锦江区一半。很多景点其实都无需特意去逛，吃饭路上随便就能打卡几个。不仅有各种欧式建筑与老教堂，还可以找到巴黎、威尼斯、与古罗马的影子。 大…