美团的全面战争 锦鲤财经饿了么外卖滴滴美团外卖美团携程_手机网易网

美团的全面战争 锦鲤财经 2021-06-11 18:33:25 锦鲤财经Pro 多年来互联网巨头们为了拓展新的增长空间，一直在对外进行扩张。作为本地生活服务领域巨头以“无边界”自居的 美团 ，更是把跨界变成了常态。发展至今，美团的业务早已横跨 外卖 、旅游、出行、团购等诸多领域，已经牢牢占据了多个“关口要塞”。 随着美团业务场景的不断扩展，其在各个业务线上与其他巨头的交叉也越来越多，彼此之间的交锋也在日益升级。 （配图来自Canva可画） 餐饮外卖大战升级 外卖业务是美团本地生活服务的基本盘，一直绕不开 饿了么 这个“最大对手”。美团和饿了么自成立以来就争斗不断，发展至今二者已经占据了我国外卖市场的绝大部分份额。而随着市场份额的扩大，外卖双雄之间的厮杀也变得越发激烈。 一方面， 美团外卖 虽在市场份额上占据着优势，但饿了么的月活用户却在悄然赶超前者。 自去年国内疫情防控形势好转后，二者的用户均出现了不同程度的增长，饿了么的增长势头尤其显著。据QuestMobile的数据显示，饿了么的MAU（月活跃用户）在2020年10月份，赶超了美团外卖，这是饿了么近两年来MAU首次高于美团外卖，这…