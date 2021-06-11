郑州挂牌刘村城中村商地1宗 起始价1.87亿元-房产频道-和讯网

节前这一重磅消息！或将引起A股市场结构巨变？点击查看>> 观点地产网讯： 6月9日，郑州市公共资源交易中心挂出1块商业用地。 据观点地产新媒体了解，本次挂牌商业用地为中原区址刘村城中村改造项目（一期），地块编号为郑政出〔2021〕50号（网），土地位置位于星空路北、站前大道东，该地块出让面积为1.61万平方米，合24.128亩，起始价为1.87亿元，竞买 保证金 为3739万元，出让年限为40年，土地用途为零售商业、餐饮、旅馆（地下交通服务场站用地），容积率＜2.5。 经郑州市人民政府批准,郑州市自然资源和规划局决定以网上挂牌方式出让郑政出〔2021〕50号（网）地块的国有建设用地使用权，并与郑州市公共资源交易中心联合发布。 另据观点地产新媒体近期报道，6月3日郑州首批集中供地出让，共涉及49宗地总起价约374亿元，总成交价达到405.82亿元。万科、保利、新城、建业、金科、双茂置业、康桥、福晟、蓝绿实业等均有所获。另外，招商8.7亿元拿下两宗地、融创24.7亿元摘三地、碧桂园18.9亿元两度落子，开创 房地产 斥资26.5亿连夺经开区6宗地。 （责任编辑： HN666）