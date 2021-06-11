携程:高考后出游大热 毕业旅行订单同比上涨78%

时间：2021-06-11 随着高考结束，“毕业旅行”热度值拉满。来自携程数据显示：截至6月9日，携程App“毕业旅行”搜索量环比6月8日上涨120%；高考毕业生及同龄用户群体，通过携程预订的、出行时间在6月10日至7月30日之间的旅游产品订单量，同比增长了78%。 随着高考结束，“毕业旅行”热度值拉满。来自携程数据显示：截至6月9日，携程App“毕业旅行”搜索量环比6月8日上涨120%；高考毕业生及同龄用户群体，通过携程预订的、出行时间在6月10日至7月30日之间的旅游产品订单量，同比增长了78%。据了解，为给毕业生一个美好假期，多个景区还开展门票优惠活动，有的景点甚至为高考毕业生免费开放。 ©摄图网 时尚网红城市成毕业旅行首选 毕业旅行去哪儿？从携程数据中可看出，上海、重庆、成都、长沙、北京、济南、南京、杭州、武汉、青岛、西安、贵阳、西宁、哈尔滨等城市备受青睐。携程研究院行业分析师胡科认为，历史文化氛围浓郁，时尚网红范儿、美食丰富的城市更能吸引毕业生的目光；吃一顿火锅和小龙虾、喝一杯茶颜悦色、拥抱大海、泛舟西湖、打卡故宫等旅行方式，是00后送自己的“毕业礼物”。 对于毕业旅行的酒店…