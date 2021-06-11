未来的企业 专访梁建章：携程新复苏计划中，这件事被提升至公司战略层面梁建章携程_新浪科技_新浪网

来源：中新经纬 在携程新的复苏计划中，已经把“旅游乡村振兴”提升至公司战略层面。 【编者按】“未来”以时间为底，以未知为题。以奇迹当注脚，以敢为当步伐。 作为“十四五”规划的开局之年，2021年中国开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进发。 “十四五”规划和远景目标纲要提出，要坚持创新在现代化建设全局中的核心地位。要强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚。可以预见，未来五年创新驱动将是经济发展的主基调和动力源。 2021年，以何创新驱动发展？在互联网新技术与各行业快速融合与变革的当下，我们聚焦制造、生命、能源、金融、空间与海洋等深具影响的领域，通过挖掘企业创新的故事，寻找中国经济增长的源动力，馈未来以启示。 jwview 6月1日开始施行的乡村振兴促进法无疑给乡村旅游产业发展注入了一支强心剂。 “乡村旅游是乡村振兴的一把金钥匙。”谈及“十四五”规划给旅游业带来的机遇，携程集团（下称携程）董事局主席梁建章在接受中新经纬客户端专访时作出如上表述。 自1999年创立至今（2021年），携程马上要满22岁。昔日以旅游预订服务起家的携程旅行网也成长为全球互联网旅…