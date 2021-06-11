曾经骄傲的地方酒店巨头，如何“大象转身”？锦江酒店酒店新都酒店华天酒店金陵饭店_手机网易网

图片来源@视觉中国 文 | 空间秘探（ID:MESPACE007），作者 | 李荇 近日，中国中西部地区最大的民族旅游服务品牌 华天酒店 集团股份有限公司（以下简称华天酒店），完成了“二次”改革重组，更换了控股股东。股东更换的背后，是华天酒店业绩颓势的现实。反观其他地方 酒店 集团，有的与华天酒店一样处于转型胶着期，也有的稳坐地方诸侯宝座。百态尽显的背后，这些地方酒店集团们到底过得怎么样？ 33岁的华天酒店，甜过，苦过 1988年开业，1996年登陆主板的华天酒店，如今正式易主。公司原控股股东华天集团将其所持华天酒店全部32.48%的股份无偿划转并成功过户予兴湘集团，后者成为华天酒店直接控股股东。但实际控制人未变，仍为湖南国资委。据了解，未来兴湘集团将谋划华天酒店市场新定位，依托华天酒店整合其他省属企业文旅业务和资产。 在此之前，华天酒店已有过资产重组的先例。2008年，华天酒店完成了一次重大资产重组，以4亿元购买长春华天大酒店。这一次资产重组，让因筹划重大重组事宜停牌近一个月的华天酒店，股价几近跌停。2014年，华天酒店又宣布了重组方案，股价同样遭遇多次跌停。最终以终止重组改道引入战…