高考结束后学生忙什么？旅行、考驾照、医美、近视手术估计“停不下来”-财经-金融界

随着2021年全国高考大幕的落下，“后高考经济”的角逐大戏正式上演。1071万的庞大应届生消费群体、长达三个月的假期、以及高压过后的“嗨玩放松”心态，或将为“后高考经济”注入巨大的消费活力。据天眼查数据，电子产品、旅游、餐饮、驾校、 医美 等行业近年来的快速增长，将成为这一波消费高峰的强力支撑。 高考后将迎来“学车热” 我国有超5.8万家驾培相关企业 每年高考之后的暑假，也是考生们学车考驾照的 黄金 时期。加上驾考新措施开始实施，考试内容减少，约考间隔缩短，最快可能20多天就能拿到驾照，更是让不少学生都很心动。四川省蜀安驾校李先生在接受媒体采访时表示：“每年暑期都是高考生考驾照的高峰期，仅去年，我们成都总部就接待了600多名应届高考生。” 天眼查数据显示，今年前五个月，新增了近3,200家驾培相关企业，同比增长42.8%。从总量看，我国目前共有超5.8万家企业名称或经营范围含“驾校、驾驶培训、驾驶员培训”。从地域分布来看，广东省一骑绝尘，现有驾培相关企业1.5万家，是全国相关企业数量最多的省份，整体占比达26%。河南、山东、江苏等省份地区的相关企业数量紧随其后。 高考后或迎电子产品销售…