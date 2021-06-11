伦敦2021年6月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 尽管疫情造成经济下滑，圣基茨和尼维斯联邦政府仍能够履行其对所有员工和养老金领取人的工资承诺。蒂莫西·哈里斯总理的团队精诚团结一致，取得了这一非凡成绩，确保没有一名员工因新冠疫情而被解雇。

总理在上周的一次新闻发布会上指出，政府目前支付着6400人的工资，2021年已花费超过11.5亿美元用于每月支付雇员、政府辅助雇员和养恤金领取人。此外，还有2100万美元投资于技能培训赋能计划（STEP），该方案由投资入籍计划（CBI）提供资金，为符合条件的圣基茨和尼维斯公民提供就业机会。

他补充说，CBI还赞助着每月向低收入家庭提供津贴的另一项倡议 — 减贫计划（PAP），过去五个月中已向这些家庭发放了1340万美元。自2018年12月开始实施PAP以来，共处理了7030万美元的PAP援助。

“令人感恩的是，在圣基茨和尼维斯，因新冠疫情而流离失所的公民和居民可获得一系列约20种社会安全网支持，其中包括食品券；校园餐计划；减贫计划；为寄养儿童提供的支助服务；除了可免费获得社区中心的保健服务之外，还向年轻人和老年人提供医疗援助方案，包括可免费在圣基茨和尼维斯享受牙科服务；即使在这次最危险的疫情让最强大的国家都遭受重创的情况下，我们的政府还提供校服、书本并支付检查费用，”哈里斯总理表示。

应对新冠疫情的经济制约影响对于圣基茨和尼维斯这样的小国来说尤其困难。但是，经过审查的外国投资者通过CBI方案提供的慷慨支持有助于该国的国家发展和财政管理。

1984年，圣基茨和尼维斯成为世界上第一个推出CBI计划的国家，使成功的申请者能够获得其公民身份，这意味着在危机期间有机会自由前往近160个目的地国家和拥有一个备选计划。那些为该计划的可持续增长基金捐款的人不仅可以在自己的新家园生活、工作和学习，而且也为与一个向其人民提供支持的国家建立关系感到满意。

该基金选项是取得圣基茨和尼维斯国籍的最快捷、最直接的途径。这也是唯一提供限时折扣的途径，四口之家仅需15万美元即可获得公民身份，而之前需要19.5万美元。这意味着降低了4.5万美元。

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圣基茨和尼维斯在疫情期间支付所有政府雇员工资 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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