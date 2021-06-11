北京2021年6月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 创客贴与微吼长期保持着良好的合作关系，以接入形式为微吼生态服务的35万+行业标杆及企业客户提供全创意类型的在线设计协作及品牌管理服务，共同帮助企业用户构建全链条数字化的直播营销体系，驱动业绩增长。

“消费者的注意力在哪，营销就应该到哪”，注意力经济原则在移动互联网时代得到了更快的体现。随着移动网络的提速、流量资费的降低、智能设备的普及，直播以超强互动、直观体验、网红效应等特点越来越受到大众的青睐，越来越多的人愿意在视频平台上花费时间创造内容、浏览内容，大众看视频玩视频的习惯逐渐养成。直播成为最佳的流量入口，也是最好的流量转化平台。新的媒介、新的营销方式的诞生带动了新一轮的营销热潮，迅速走红的直播经济孵化了很多新模式，也带来了不少新体验。但如何在直播中融入更合适有效的营销打法，如何通过直播营销带动品牌曝光获得更长期的品牌效应，才是企业需要深入研究的问题。

首先，是直播平台的选择。企业直播产品琳琅满目，“B端”直播需求被大量激活。与泛娱乐直播不同，企业级直播主要满足企业基于业务应用场景、数据资源对接及视频互动创新等集成需求，看重直播稳定性、产品对接灵活、适配性以及细分场景的应用能力。针对不同场景，需求也有所差异，单一产品功能或解决方案并不能完全满足企业的多元化要求。

微吼创立于2010年，深耕企业直播领域，是业内领先的互动视频云平台，一站式互动视频解决方案服务商。目前，已为35万+行业标杆及企业客户提供了接近2000万次企业直播服务，是2.5亿商务人群的首选之一，覆盖科技互联网、金融、医疗、快消、汽车、地产、教育等数十个垂直行业。微吼以大数据+AI为依托，通过视频互动技术，为客户提供数字学习技术和数字营销云解决方案，为企业增长赋能，助力企业实现数字化转型和数字中台战略。通过全渠道精准引流、直播实时互动、用户智能化管理和数据分析，帮助企业用户实现持续增长。

其次，是品牌内容的竞争力。品牌内容的竞争力决定了直播营销的上限。只有强吸引力的品牌与优质的内容才能长期、高效地触达目标客户群体，提高对客户群体的营销和转化，促进业务增长，提升客户对品牌的好感度，实现长期的品牌效应。

客户在微吼平台可以直接调用创客贴组件，无需跳转，即可在线解锁数十万设计模板、千万级版权设计资源，适配数字化直播营销、企业培训、大型峰会或发布会、品牌活动、品牌推广、会议、教育培训、电商直播、云展会等全直播营销全场景。通过“拖、拉、拽”极简的操作，助力用户自定义品牌元素，打造品牌专属直播间、活动官网、海报、聚合页H5、专属橱窗、活动邀请函等，强化用户品牌认知，扩大品牌影响力。

直播营销的飞速发展，为企业增加了一个更为立体生动的营销阵地，企业有了全新的营销机会，可以随时随地、更加立体的展示企业的文化，发出企业的声音。创客贴与微吼将在直播营销领域持续发力，聚合场景、渠道、数据、创意设计四大能力，帮助企业构建全链条数字化的直播营销体系，降低成本的同时提高流量变现的能力，激活业务增长“引爆点”。

创客贴X微吼：搭建全链条数字化的直播营销体系，驱动业绩增长 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com