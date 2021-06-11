携程：联手奥迪定制专属西北自驾线路

今年以来，国内游热度大增，旅游资源丰富的大西北，以其文化与美景融合的双重魅力，成为越来越多游客心中的向往旅行地。最新的携程2021年端午节预测大数据显示，截至6月2日，通过携程预订的旅游订单量同比增长135%。相较2019年同期，五大黑马目的地中大西北即占两席，分别为青海茫崖和新疆昭苏。 【品橙旅游】今年以来，国内游热度大增，旅游资源丰富的大西北，以其文化与美景融合的双重魅力，成为越来越多游客心中的向往旅行地。最新的携程2021年端午节预测大数据显示，截至6月2日，通过携程预订的旅游订单量同比增长135%。相较2019年同期，五大黑马目的地中大西北即占两席，分别为青海茫崖和新疆昭苏。 临近暑期，大西北旅游发展迎来新机遇，深度游、自驾游更为炙手可热，安全与品质成为出行核心需求。 端午假期首日，奥迪与携程联手打造的7天6晚“穿越火星·无畏大漠”西北驰骋火星专属野奢穿越之旅将首发开团。旅途中，游客将全程自驾奥迪Q7 ，在专业导游带领下，穿越沙漠、戈壁、无人区等多样地貌，欣赏西部大漠之美。 疫后旅游复苏进行时 热门目的地吹起“西北风” 携程数据显示，大西北文旅产业复苏态势稳健。2021年1-…