端午出行看过来！这些景点最热门，多地倡导就地过节周边游出行小长假旅游_手机网易网

端午出行看过来！这些景点最热门，多地倡导就地过节 2021-06-12 00:07:07 中新经纬 中新经纬客户端6月12日电 (万可义)今日(12日)，为期三天的端午 小长假 正式开启。这个假期交通情况如何？哪些地方是旅行热门目的地？疫情会影响正常出游吗？中新经纬记者为您梳理。 端午出游人数或达到1亿人次 携程报告指出，端午节国内 旅游 市场持续向好，居民出游依旧意愿强烈。 携程研究院行业分析师方泽茜表示，虽然近期全国多地疫情零星散发，但是国内疫情防控良好，消费者出游的热情不减，从当前的报名情况来看，今年端午假期出游人次有望恢复至2019年同期水平，预计这个假期出游人数将达到1亿人次。 出游形式上，在同程研究院首席研究员程超功看来，每年的端午假期，中短途出游都是市场需求主力。来自携程的数据也证实了这个观点：当前近五成游客报名300公里内的 周边游 ；超六成游客选择省内游。 此外，驴妈妈旅游网报告显示，和今年“五一”假期相比，端午期间部分热门航线的机票价格便宜将近20%-30%，部分游客也趁着端午假期选择跨省长线游。 铁路方面，中新经纬记者查询铁路12306平台发现，北京至青岛、南京至…