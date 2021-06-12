毛主席13年的警卫员，曾把主席带进“坑”里，晚年享正部级待遇_腾讯新闻

1948年年底，为了保障党中央安全进入北平，分管保卫工作的任弼时提出建立便衣保卫队（便衣队）。他对中央社会部部长李克农说：“为了保证中央进驻北平的安全，不仅需要有公开的警卫部队，而且还必须有一支隐蔽的警卫部队。”毛主席很赞同这个建议，亲自点将中央警备团手枪连连长高富有任便衣队队长。 临危受命组建便衣队 高富有受命组建了一支150人的便衣队，经过3个月训练后，1949年3月8日早晨，便衣队队员分乘4辆大卡车驶向北平，开展安保工作。当时北平街头流传这么一句话：“特务多，散兵游勇多，抢匪多，小偷多，银元贩子多。”社会情况十分复杂。 高富有带着便衣队到北平后，在双清别墅附近检查发现一颗没有爆炸的手榴弹。仔细检查，发现手榴弹已经生锈，且只有一颗。排除了特务搞破坏的可能。在同庆街10号院发现一对可疑夫妇，男的是个地主，曾带国民党军杀害过土改干部，女的是他的二姨太，这个安全隐患被清除。还破获一起潜伏特务杀人案。战士董俊岭知道李克勤原在国民党青年军208师干过，就劝他向政府坦白，争取立功赎罪。这个李克勤实际上还是一个潜伏特务，他怕董俊岭告发他，将董俊岭杀害灭口。破案后李克勤被公开枪决，极大地震慑了潜伏…