河北饮用水处理冠宇GY-UVC紫外线消毒器

1、紫外线消毒就是通过紫外线的照射，破坏及改变微生物的DNA（脱氧.）结构，使细菌当即死亡或不能繁殖后代，达到杀菌的目的。真正具有杀菌作用的是UVC紫外线，因为C波段紫外线很易被生物体的DNA吸收，尤以253.7nm左右的紫外线。 2、紫外线消毒属于纯物理消毒方法，具有简单便捷、广谱高效、无二次污染、便于管理和实现自动化等优点，随着各种新型设计的紫外线灯管的推出，紫外线消毒的应用范围也不断在扩大。 二、产品主要组成 2、我们采用低压高强度紫外线灯管，保证灯管的寿命在8000-12000个小时，而且具有杀菌的光谱性，杀菌率高达99.9% 3、封头是采用椭圆形的形式，保证在水流经紫外线消毒的时候不会对设备造成巨大的压力，而且照射没有死角，更好的达到杀菌的目的 4、我们采用的石英套管透光率高，能让紫外线光更好的穿透，更快速的杀灭水中的细菌、病毒。 三、应用优势： 1、高效率杀菌：紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到95%以上的杀菌率。 2、高效杀菌广谱性:紫外线杀菌的广谱性是.的，它对几乎所有的细菌、病毒都能高效率杀灭。 3、无二次污染: 紫外线杀菌不加入任何化学药剂，因此它不…