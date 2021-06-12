大S汪小菲2套豪宅价值1.3亿 室内大到能躲猫猫家装大S豪宅汪小菲酒店_手机网易网

大S汪小菲2套豪宅价值1.3亿 室内大到能躲猫猫 2021-06-12 07:02:39 大S 和 汪小菲 的离婚之瓜至今扑朔迷离，不过比起他们的婚姻状况，家居妹还是更关心他们的 豪宅 ，万一真离婚了，房子要咋分？ 据媒体报道，在中国大陆和台湾，离婚夫妻的财产分割实行的是两套不同制度，所以大S与汪小菲离婚的新闻一经爆出，两人的财产分配及子女抚养权立刻成为公众关注的焦点。 01 男方出资在台湾买下多套豪宅，登记在女方名下 作为一个在台湾娱乐圈摸爬滚打多年的女艺人，大S参演的电视剧和电影多达30余部，从《流星花园》到《倩女幽魂》，她在台湾乃至大陆地区都具有很大的知名度。 汪小菲与大S的婚姻故事，可谓是闪恋闪婚。两人相识相恋仅20余天就订婚了，当时汪小菲身价破80亿新台币，任知名连锁餐厅俏江南执行董事订婚，两人也称得上是门当户对了。想当年夫妻俩秀气恩爱来，也是酸死了众多网友人。 大S名下一共有3套豪宅，这些豪宅都在台北信义区。也就是台北市市中心，台北市政府、台北市议会皆位于此。当然了，这个区也是台北市最重要的商业区，商圈内百货公司林立，许多金控公司总部设立于此，因此，这里也是全台房地产最高价…