同心聚力 麦德龙中国助力广东抗疫

广州和深圳2021年6月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，广东部分地区的疫情牵动人心，麦德龙中国迅速响应，成立应急小组，严格落实商场防疫措施，切实承担防疫保供职责，积极履行企业社会责任，为所在社区的疫情防控工作提供支持。

5月26日，深圳罗湖区多个小区连夜开展核酸检测工作。罗湖医院集团超过1000名医护人员投入一线，进行核酸采样。得知此事后，麦德龙深圳罗湖商场立即与罗湖医院集团联系，送去100箱饮用水及50箱功能性饮料，支持一线防疫人员。麦德龙深圳罗湖商场总经理汪永生表示：“麦德龙是罗湖医院集团的长期合作伙伴，在这个特殊的时期，我们希望能做些力所能及的事，为抗击疫情尽一份力，共同守护这座城。”



麦德龙深圳罗湖商场为罗湖医院核酸检测点送去饮用水和功能饮料

5、6月的广州正值盛夏，连日高温湿热的天气给一线的核酸检测工作带来了不少挑战。麦德龙番禺商场为所处的荔园新天地广场核酸检测点送去了饮用水，并提供冰袋，减少高温对检测工作和采集样本的影响。麦德龙番禺商场员工何凤华还主动加入了志愿者的行列，在工作之余指引居民有序排队，指导大家扫码、填写核酸检测的申请资料，并协助没有穗康码的老年人填写信息。“检测点周边的居民区大约有1万多人，还有不少老人家，多一个人搭把手，就能帮大家减少一些在高温下排队的时间。” 何凤华说，“我们商场在这里开了快8年了，周边不少都是老主顾。现在社区有需要，能帮上忙我觉得很荣幸，这也是我作为一名党员该做的事。”



麦德龙广州番禺商场员工何凤华在检测点担任志愿者

端午前夕，麦德龙广州天河商场收到一份来自广州市慈善会的特殊订单：为隔离中的荔湾区街坊准备节日慰问物资。面对短时间大规模的物资需求，麦德龙协调广州各商场一同调配物资，增派人手加急打包，当天就确认了1万份端午粽子、牛奶和水果等物资的备货。此外，麦德龙广州天河商场还额外送去了100箱饮用水，支援奋战在抗疫一线的“平民英雄”。麦德龙广州天河商场总经理陈剑锋表示：“虽然不能直接参与一线抗疫工作，但我们力争为大家的生活物资保障贡献力量，同时也为广州市慈善会一线人员不畏炎热、坚守岗位的奉献精神点赞。”

疫情以来，麦德龙加大了采购力度，积极调配货源，保障防疫及重点民生商品的供应，满足消费者需求。现在，各商场消毒剂等防疫物资，以及粮油、蔬果、肉类等民生商品均货足价稳。

现在，麦德龙广东各商场均已升级防疫措施，严格落实有关部门的要求，对员工和入场消费者实施严格的测温和健康码查验，并确保所有入场人员佩戴口罩。商场还增加了消毒杀菌力度及通风频次，全力保障安全卫生的购物环境。同时，麦德龙所有商场均已布局自助收银机，并可通过麦德龙APP提供到家配送服务，为消费者提供多种“无接触购物”选择。

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