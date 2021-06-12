福建莆田2021年6月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月10日，三棵树（股票代码：603737.SH）上市五周年暨签约中国国家短道速滑队发布会在三棵树涂料股份有限公司总部举行，三棵树正式宣布成为中国国家短道速滑队合作伙伴。随着北京2022年冬奥会日益临近，三棵树将携手武大靖、谷爱凌和中国国家短道速滑队备战冬奥，释放中国力量，见证“中国时刻，一起出色”。



三棵树上市五周年暨签约中国国家短道速滑队发布会

在发布会上，三棵树涂料股份有限公司董事长兼总裁洪杰、国家体育总局冬季运动管理中心产业发展部部长莫广涛先生、两届冬奥会短道速滑冠军周洋女士及市区领导等人共同激活启动台，“中国时刻 一起出色”的字样于冰雾中缓缓浮现，一段预示着出色、传奇的征程就此开启，双方将共同见证北京2022年冬奥会这一高光时刻。此番联手，三棵树将通过出色的绿色产品与服务为运动员保驾护航，助力中国国家短道速滑队征战赛场、勇夺佳绩。中国国家短道速滑队的加入，也将赋能三棵树推进品牌全球化升级，进一步提升品牌在全球的知名度和影响力，让全球更多的消费者通过三棵树了解冰雪运动的魅力和享受美好、健康的生活方式。



三棵树签约中国国家短道速滑队

中国国家短道速滑队战绩卓越，被外界誉为中国体育代表团冬奥赛场的“王牌之师”。2002年盐湖城冬奥会，中国国家短道速滑队开启了“出色征程”，首夺中国女子短道速滑500米金牌；2010年温哥华冬奥会，包揽女子短道速滑项目的全部四枚金牌， 2018年平昌冬奥会则夺得中国首枚男子短道速滑项目金牌，中国国家短道速滑队不断书写中国冬奥的历史，向世界展示何为“中国速度”。中国国家短道速滑队在冬奥赛场上所展现出的专业技能、锲而不舍的团队合作精神、追求极致的信念与三棵树的企业理念不谋而合，三棵树为中国国家短道速滑队设计的头盔也将助力其在赛场上尽情发挥、出色表现。

一直以来，三棵树始终贯彻“让家更健康、让城市更美丽、让生活更美好”的企业使命，依托国家认定企业技术中心平台和雄厚的科研实力，通过全线净味产品和贴心服务建设美丽中国，走向世界。不仅如此，作为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方涂料独家供应商，三棵树响应绿色办奥原则，参与了国家跳台滑雪中心——“雪如意”、京张高速铁路、延崇高速服务区、张家口赛区奥运村和古杨树场馆群建设、非注册VIP接待中心等10多个冬奥相关项目，提供绿色环保产品，为北京2022年冬奥会的筹办工作贡献自己的力量。

三棵树签约中国国家短道速滑队中国力量强势出征 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com