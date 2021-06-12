三棵树上市五周年暨签约中国国家短道速滑队发布会圆满举行

福建莆田2021年6月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年6月10日-11日，三棵树上市五周年暨签约中国国家短道速滑队发布会在三棵树莆田总部隆重举行。三棵树涂料股份有限公司董事长兼总裁洪杰先生，国家体育总局冬季运动管理中心产业发展部部长莫广涛先生，北京冬奥组委运动员委员会委员、冬奥冠军周洋女士，福建省莆田市委副书记、市长李建辉先生，福建省莆田市委常委、统战部部长陈志强先生、莆田市荔城区区长柯金国先生、秀屿区区长张伯松先生等市县区、镇、园区各级领导；中国上市公司协会理事会办公室主任陈贺新先生、中信证券股份有限公司全球投行委委员、董事总经理任松涛博士，广发证券副总裁、投行委主任张威先生，中信资本（深圳）投资管理有限公司联席首席投资官周伟锋先生等国内外一百多家投资机构相关负责人；中国涂料工业协会秘书长刘杰先生、中国建筑材料联合会预拌砂浆分会秘书长郭晞女士，各福建省市相关银行负责人，厦门大学原管理学院院长、博士生导师翁君奕，清华五道口金融EMBA上海校友会代表，清华五道口金融EMBA福建校友会代表，以及新华网、中国证券报、证券时报、上海证券日报等媒体朋友；一百多位三棵树合作伙伴代表、三棵树管理团队代表共同出席了本次发布会。同时，数万名三棵树合作伙伴及其团队、三棵树员工通过线上直播观看了本次活动。



三棵树上市五周年暨签约中国国家短道速滑队发布会

三棵树董事长兼总裁洪杰先生发表致辞时表示成立19年来，三棵树永葆美好初心，独具特色的生态文化引领三棵树高质量高速发展，尤其是2016年6月3日在上海A股主板上市后，取得了卓越的成绩，收入、利润、市值均取得跨越式增长。看清大势是最大的战略，洪董分析了当前的发展机遇及三棵树未来的五年规划，他强调十四五时期仍是三棵树发展最好的发展时机，公司将继续践行“让家更健康，让城市更美丽，让生活更美好”的使命，坚持文化自信，保持战略定力，为人类美好生活作出贡献！



三棵树涂料股份有限公司董事长兼总裁洪杰先生

福建省莆田市委常委、统战部部长陈志强代表市委市政府致辞时肯定了三棵树作为行业龙头企业的标杆引领作用，表示莆田市政府将继续协同三棵树深入实施创新驱动发展战略，强化政企合作，全方位推动三棵树发展。中信证券股份有限公司党委书记、董事长张佑君、广发证券股份有限公司副总裁、投行委主任张威、中信资本（深圳）投资管理有限公司联席首席投资官周伟锋分别致辞，他们高度评价了三棵树的美好初心和发展实力，表示三棵树作为建筑涂料行业稀缺优质品牌，资本市场表现强劲，市值屡创新高，让投资股东都有较高收益，相信三棵树很快成为世界级涂料企业，创造更大价值。经销商代表张雪致辞时表达了与三棵树共赢合作的发展历程，期待与三棵树深入合作，一同为美好生活作贡献的愿望；老员工代表三棵树副总裁林德殿分享了自己在三棵树的成长和奋斗历程以及通过奋斗获得的成就和三棵树给予的丰厚股权奖励回报，他表示将继续努力奋斗，助力三棵树实现美好愿景。

新版《道法自然》发行，文化引领千亿征程

资源总会枯竭，唯有文化生生不息。三棵树创立之初，就建立了一套天、地、人一体的企业文化体系，让企业拥有信仰且能永续经营。随着时代和企业的快速发展， 2021年三棵树保持创业初心不变，与时俱进地对企业文化进行再次升级，新版《道法自然》将引领三棵树奋进千亿，实现“树立天地，绿满世界”的美好愿景。

发布会上，在各位嘉宾及三棵树人的共同见证下，新版《道法自然·三棵树生态企业文化》正式发行。三棵树涂料股份有限公司副总裁兼财务总监朱奇峰博士为与会嘉宾分享了三棵树企业文化的内涵及本次文化升级的背景。三棵树涂料股份有限公司董事长兼总裁洪杰为嘉宾赠送亲笔签名的新版《道法自然》书籍。

护航出色人生，三棵树与中国短道速滑国家队签订战略合作协议

2020年三棵树成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方涂料独家供应商，继冬奥冠军武大靖、世界冠军谷爱凌成为三棵树品牌代言人后，三棵树正式启动与中国短道速滑国家队的战略签约仪式。仪式现场，与会领导、嘉宾一同为“中国时刻，一起出色”冰雕注水，寓意双方将携手开启超越国际标准、创造美好生活的新征程。本次战略合作，为三棵树奥运营销加码，共同为健康中国喝彩，为北京冬奥助威。国家体育总局冬季运动管理中心产业发展部部长莫广涛向三棵树赠送中国国家短道速滑队签名头盔，该头盔由三棵树专业设计，融入中国传统文化元素“齐天大圣”和“中华龙”，并且采用三棵树自主研发的先进工艺喷涂——水性双组份聚氨酯工业涂料，在刚刚过去的冬奥系列测试赛中，已经被运动员佩戴在赛场上，惊艳亮相。中国最年轻的冬奥会冠军周洋在仪式现场分享了冠军心得以及对三棵树的美好祝福；三棵树品牌代言人、冬奥冠军武大靖、世界冠军谷爱凌及冬奥冠军中国国家短道速滑团队也在现场发来了祝福视频。



国家体育总局冬季运动管理中心产业发展部部长莫广涛向三棵树赠送中国国家短道速滑队签名头盔

坚守美好生活初心，推动美好生活墙面型材革命

会上，三棵树发布了第三代健康＋水性涂料环保标准，并携手宝可梦，推出BB漆系列产品，打造了一个高端墙面漆的新时代，守护美好生活。同时重磅推出科创艺石漆、科创艺术漆，实现装饰材料升级换代，展示三棵树作为大国品牌高端涂料引领者的温度和情感，引发了现场来宾的热烈追捧和高度评价。

未来，三棵树将继续秉承美好初心，坚持绿色创新和可持续发展的理念，打造 “六位一体”的绿色建材一站式集成系统，以出色的中国智造服务用户，为人们的美好生活和出色人生保驾护航，实现高质量高速发展。

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