加华资本宋向前：敬畏市场、尊重对手，要的是企业家的胸襟与格局

上海2021年6月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 工欲善其事，必先利其器。对于东鹏饮料而言，上市是一个里程碑，也是一个新的开始。

这个开始，不仅仅是把未知变成已知，更是在已知的基础上重新发现，进而构建壁垒，带给消费者更好的体验。同时，永葆初心、锐意进取，致敬每一个创造，踏实走好每一步。

十九世纪中叶，著名生物学家达尔文在《物种起源》中阐述了生物进化理论，并提出“物竞天择”的观点，开创了生物学发展史的新纪元。同时，也渗透到了各个领域。

当今商业社会，这一法则同样适用。2021年5月27日，民族功能饮料品牌东鹏特饮的母公司 — 东鹏饮料在上交所上市，成为国内功能饮料（也称“能量饮料”）第一股，实现了从“0”到“1”的突破。

上市至今的十二个交易日内，东鹏饮料的股价表现极为强劲。截至6月11日，东鹏饮料已经接连录得12个涨停板，股价达到190.09元/股，市值超过760亿元，龙头地位凸现。

按照这个势头，东鹏饮料的市值有望在接下来的一段时间内突破1000亿元。这将是中国民族饮料品牌的第一个千亿市值公司，是对中国民族品牌的认可，更是对中国亿万消费者的奖赏，也是中国消费崛起的最好历史注解和见证。

这背后，与东鹏饮料数十载的耕耘不无关系。作为掌门人，东鹏饮料董事长林木勤在上市答谢宴上一连提出了六个“感谢”，包括对合作伙伴、股东、员工等。

林木勤在现场饱含深情、真挚生动地表示，“在这里，我要特别感谢华彬集团的严彬先生，将红牛引入中国，培育了第一代国人对能量饮料的认知，推动了整个品类的发展。”

能量饮料进入中国市场后，让很多人看到了机会，包括成立于1987年的东鹏饮料，以及达利食品等，纷纷推出了民族功能饮料品牌东鹏饮料、乐虎、体质能量等，占据了一定的市场。

根据欧睿国际（Euromonitor International）的统计数据，2019年，国内能量饮料市场的主要参与者市场占有率超过1%的企业共有6家。其中，东鹏特饮占据了15%的市场，既是行业领导品牌之一，也是民族品牌中的冠军。

虚心竹有低头叶，傲骨梅无仰面花。带领东鹏饮料取得不俗成绩的同时，林木勤并未表现出丝毫的骄傲，而是依然秉持着谦逊的态度，苦练内功，陪伴东鹏饮料走向下一个更为成熟的阶段。

在此背后，是林木勤创业之路的真实写照。上个世纪九十年代，东鹏饮料一度面临倒闭危机。2003年，时任销售总经理的林木勤接手了东鹏饮料品牌和生产设备，随后创造性地推出了“东鹏特饮”，让东鹏饮料重新焕发生机，逐步成为行业领军品牌。

对于林木勤向严彬表达的敬意，作为东鹏饮料的投资人、合作伙伴，加华资本创始人兼董事长宋向前表示，“为林木勤董事长的格局点赞”。宋向前认为，敬畏市场、尊重对手，好人做生意的时代，要的是企业家的胸襟与格局。

宋向前曾在很多场合都说，现在中国已经进入“好人做生意的时代”。宋向前认为，有道德的人，越来越受到善待，也更能在商业上获得尊重。相比物化的数字，这种赢得了尊重的成功，才是真正不会褪色的财富。

在宋向前看来，企业到最后是拼产品，企业家到最后，还是拼人品。这也是宋向前一以贯之的处世态度。早在2019年，宋向前曾撰文指出：一切常识也都有它的时代适应性，当今社会已经发生了一个趋势性的转变，那就是市场正在褒奖那些有道德的商人。

宋向前认为，商业模式、渠道结构、品牌管理，这些经营战术都可以在摸爬滚打中升级迭代，但并非所有挣到钱的创始人都能被称之为“企业家”，后者成之在心谋之在怀，他们在经营战略的选择上，几乎都自然表现出了某种天生的才能。

这种才能指的就是“向善”。早前的2019年11月，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾、腾讯总裁刘炽平曾发布内部信，确定腾讯全新的使命愿景为“用户为本，科技向善”。

有分析认为，这一点与林木勤以及东鹏饮料的做法不谋而合。作为“新零售”的探索者和践行者，东鹏饮料以消费者需求为导向，持续为市场提供健康功效饮品，努力将公司打造成国际一流的饮料企业。

林木勤曾表示，这三十二年来，他专注饮料这一行业，天天琢磨怎么样把产品做到更好、更好地服务中国消费者。林木勤坦言，“把一个品类的市场做大，也是件很不容易的事情，用8年、10年甚至更久去磨炼都是常事。”

在林木勤的带领下，东鹏饮料深耕饮料市场，塑造了国民能量饮料品牌“东鹏特饮”，在2009年开创了能量饮料瓶装时代，使得“年轻就要醒着拼”的品牌主张深入人心，并成为国内能量饮料市场销售规模第一的民族品牌。

正是看中了东鹏饮料的潜力，以及对林木勤企业家精神的认可，加华资本在2017年斥资3.57亿元参与了对东鹏饮料的投资。事实上，这也是东鹏饮料接受的唯一一次外部融资。

谈及对东鹏饮料的投资，宋向前向媒体回忆称，他在2012年前后就结识了林木勤。经过经过五年多的不断走访、交流，东鹏饮料、加华资本终于在2017年达成一致，成为了志同道合、愿景匹配的“事业合伙人”。

投资东鹏饮料后，加华资本推动东鹏饮料和来伊份、洽洽食品等达成合作，形成产业联盟，挖掘新价值。在饮料这个领域，从战略制定到高效实施，东鹏饮料的每一步都掷地有声。

宋向前相信，站在消费者立场、真诚面对员工、消费者、全社会的企业，才是值得尊敬的企业。而让“好人精神”在商业层面的投射，就是企业家精神的体现，应当受到褒奖。

为商从德，亦是中国传统的儒商讲究 — 以德为本，以义为先，以义致利。

加华资本宋向前：敬畏市场、尊重对手，要的是企业家的胸襟与格局 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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