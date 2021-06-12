向美而生-美仑家族项目集中签约暨品牌发布 — 武汉站盛大举行

上海2021年6月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 汉口江滩无限“美”，风华绝“仑”傲今朝。2021年6月10日下午，在来自全国各地近百名业主投资人的共同瞩目下，“向美而生 · 美仑酒店家族集中签约暨品牌发布会”，于武汉江滩美仑酒店，这一座拥有着近百年历史荣光的地标名建中盛大举行。

此次美仑家族发布会，力邀华住集团及酒店业界多位重磅嘉宾莅临，活动现场更添熠熠生辉，其中包括：华住集团总裁、华住中国CEO金辉先生、华住集团美仑事业部CEO张书荣先生、华住集团副首席发展官沈挺先生、华住集团加盟部高级副总裁庄松成先生、华住集团美仑事业部美仑酒店品牌副总经理王玉明女士、华住集团美仑事业部美仑美奂MaxX酒店品牌副总经理果良先生、华住集团事业发展中心两湖战区班长庞林先生等。

同时，出席的酒店行业嘉宾有：武汉酒店行业协会会长项家梅女士、同策集团代理事业部董事长赵钢先生、武汉江滩美仑酒店董事长张俊辉先生以及众多酒店行业生态圈领袖与投资人到场见证，全程参与此次发布会。

美仑家族，秉承“为高端酒店创造美好价值”为初心和使命，剑指存量并兼顾增量，重构高端酒店经营格局并推动其回归商业底层逻辑，以“稳定可靠”的产品设计改造理念，以及自然适度，高质价比的改造方案，在新一轮的高速发展中博得行业内外一致的卓越口碑和美誉。美仑家族凭借旗下国际高端全服务品牌 — 美仑美奂 MaxX by Steinberger，国内高端全服务品牌 — 美仑国际，以及国内中高端品牌 — 美仑酒店这“三驾马车”在签约项目上的高歌猛进，快速跃升为整个酒店行业最炙手可热的话题焦点。

本次活动现场，美仑家族以新一轮15个项目签约震撼全场，为需求不断升级的存量高端酒店业态带来新思维和新模式，让人对其未来的发展布局充满无限期待。

华住集团总裁、华住中国CEO金辉先生专程到武汉莅临发布会，并做重要讲话，其聚焦于华住探索中国高端酒店业破局之路，高屋建瓴地提出：美仑酒店品牌家族是华住在中高端战略中最重要的布局之一，当消费升级使得大批新消费者崛起，对高端、体验好的酒店的需求旺盛，价值创造就显得尤为重要。华住的高端酒店必须在此基础上，形成全方位一致的体验，才能不断地提升品牌，夯实酒店宾客的消费心智。美仑家族旗下三大品牌有着很好的起点，华住对其成为国内中高端酒店管理的卓越领导者这一角色充满信心。

华住集团加盟部高级副总裁庄松成先生在会上分享了华住疫情后强劲的业绩表现，并与在座各位投资加盟业主展望了华住未来的加盟发展之路。他强调：华住的目标是创始人季琦先生所提出的打造以品牌、技术、流量为依托的、三位一体的酒店管理集团和服务供应商。近几年华住在中高端、高端领域持续发力，旨在实施决战中高端的重要战略，美仑家族的三大品牌则是华住重中之重的核心布局。

此次发布会上，华住集团美仑事业部CEO张书荣先生针对国内高星酒店市场的发展现状和痛点作出全面的洞察和挖掘，获得了在场嘉宾及投资业主们的高度认同和热烈反响。

张书荣先生指出：让专业的人做专业的事，才能使价值最大化。目前，国内中高端和高端存量酒店的升级改造，都面临着成本高、效率低下等诸多困难，美仑家族依托华住强大的IT技术支持、精简高效的成本管理、全球领先的供应链体系，为中高端存量酒店提供全方位的升级改造解决方案，更打造出国内领先的高端酒店服务体系，不仅吸引着更多高等级、高消费的高端会员群体入住，也让更多的中高端酒店投资业主加入美仑家族，带动各地区高端客户的增长。

“花最少的力气、做最好的动作、创最美的价值” 张书荣先生在演讲的最后，聚焦于美仑家族所构建出的系统化的改造方法论 — “存量设计改造理念12345”，即“一个使命、两个核心、三个追求、四个内涵、五个步骤”。对待每一个项目的设计改造，美仑存量改造理念如同是把“万能钥匙”，做到灵活可控又对品质严格把关，这是美仑家族能够在激烈的行业竞争中脱颖而出的“制胜法宝”。

本次发布会活动选址于改造后全新开业的武汉江滩美仑酒店，其便是美仑存量设计改造理念的最佳实践。

武汉江滩美仑酒店所在的汉口日清洋行大楼，地处武汉黄金地段中的黄金焦点，隽永秀美，极负盛名，承载着无数武汉人和到访宾客的共同记忆。美仑家族携手投资伙伴，以古典与现代相结合的设计改造思路，为这座历史名建续写新的荣光，让所有到场嘉宾无不赞叹。

酒店在整体改造上紧扣产品文化和个性，将欧式的线条之美，充分地植入到空间设计之中，并将知名地标武汉江滩的美景融入客房景观区域，进一步提升客户体验。酒店传递出美仑家族“经典、自然、品质、价值”的品牌宗旨，并与在地文化完美融合，打造出武汉江滩独树一帜的酒店新标杆。

美仑家族，为美好而来。本次武汉签约发布会不仅见证了品牌发展的高光时刻，更可堪称是一场“高端存量酒店”的行业高峰论坛。

华住集团总裁、华住中国CEO金辉先生、华住集团美仑事业部CEO张书荣先生、同策集团代理事业部董事长赵钢先生、武汉酒店行业协会会长项家梅女士以及时见鹿文化品牌创始人纪晓东先生针对“中国高端酒店的价值创造”这一话题坐而论道，在回顾中国高星酒店的发展历程的同时，对其未来的发展之路畅谈己见，以犀利的观点及独到的见解带来思想碰撞，引领行业积极拥抱未来变化，为所有到场的投资业主带来一次难得的“思维盛宴”。

秉承“创造美好价值”的商业理念，持续深耕高端存量酒店疆域，美仑家族将一如既往地积极响应华住“千城万店”发展战略，肩负起华住高端战略发展使命，在存量时代为高端酒店注入新能量，创造新价值，赢得新机遇。

向美而生-美仑家族项目集中签约暨品牌发布 — 武汉站盛大举行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com