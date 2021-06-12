eBay持续赋能打造福建跨境电商生态圈，助卖家抓住跨境电商新风口

厦门2021年6月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — eBay在2021中国厦门国际跨境电商产业展览会上举办专场峰会，针对卖家关心的平台政策、欧美消费趋势以及高潜力产品选品作了深度剖析，帮助福建，以及全国的跨境电商企业充分利用产业带优势，通过eBay平台开拓海外广阔市场，实现转型升级，让中国优质商品和品牌扬帆出海。



eBay展台亮相中国厦门国际跨境电商产业展览会

峰会上，eBay根据平台大数据观察，为卖家、工厂深度解析了海外家居园艺、电子家电等品类市场趋势，分享平台高潜力产品，助力卖家选品，并帮助卖家与展会上优质厂商对接，加强供应链管理。此外，eBay现场讲解eBay fulfillment全球仓配服务，以及平台营销工具，帮助卖家解决在跨境物流以及遇到的痛点，面对针对当前跨境物流以及运营上的挑战。eBay展台更安排了三天沙龙不断，话题囊括招商政策、运营实操、海外仓物流管理等跨境电商热点话题。



eBay大中华区销售总经理林文奎现场致辞



eBay在展位上开展精彩的沙龙活动

福建是传统外贸大省，福州地区的汽摩配件、泉州地区的鞋服箱包、厦门地区的户外用品均在外贸领域享有盛誉；而厦门市更是中国最早对外开放的四大经济特区之一，位列中国外贸百强城市前五名。早在2017年，eBay就与福建省商务厅签署了战略合作协议，推动福建省跨境电商出口产业在政策扶植、人才培养、产业优化和物流基建等领域的创新发展。2018年，eBay在福建揭晓了帮助中国品牌出海的 “千帆计划”，并开启与福建省高等院校的合作，通过校企联合办学的方式，培育跨境电商人才。三年来，eBay深耕福建跨境电商产业，挖掘福建产业带潜力，通过培训、展会、论坛等上百场线上线下跨境电商专场活动,以及eBay E青春人才培养项目签约厦门大学等二十多所福建省高等院校，进一步培育并完善福建跨境电商生态。这些年来，包括匹克、特步、玩觅等多个福建省知名品牌通过eBay走向全球，建立了品牌国际知名度。

eBay大中华区销售总经理林文奎发表致辞：“今天的跨境电商正站在一个新的风口上，我们将共同见证跨境电商发展的新纪元。福建省以及厦门市良好的跨境电商发展环境和政策支持必将帮助福建的跨境电商企业在激烈的竞争中拔得头筹，并赋能全国的跨境电商企业。eBay希望在这条出海的道路上帮助福建以及全国的跨境电商企业成功拓展国际市场。”

福建跨境电商发展迅速，eBay平台上成绩卓越

受益于优越的区位交通条件，以及开拓进取的商业氛围，福建的跨境电商企业近年来发展迅速。据统计，2020年福建全省通过海关监管出口的跨境电商交易额超过249亿元，同比增长近22倍。首届中国跨交会上发布的《中国跨境出口电商蓝皮书》指出，2019至2020年中国各省跨境电商出口发展指数综合得分上，广东、浙江、江苏位列前三，福建排名第七；跨境电商经济规模指数，福建排名第三。福建生产的3C产品、鞋服箱包、家具家居、工艺配饰、机电电机、户外运动类产品已成为国际市场上的畅销品类。

在eBay平台上，福建卖家也呈现出多样化的品类优势和高潜力的增长趋势：

2020年，福建地区卖家销售额最高的海外市场前六名为美国、英国、德国、澳大利亚、意大利、法国，其中意大利和英国增速最快。

服饰、家居园艺、办公用品、汽摩配、运动品类、健康美容是2020年福建省卖家跨境出口最热门的品类。其中，服饰类中男士运动鞋、女士服装以及手表配件销售额位列出口前三名；家居园艺类中的照明灯销售额比上一年同期增长近360%；运动用品中的自行车配件同比增长超过180%，电动踏板车同比增长近360%；健康美容中的美发工具同比增长超260%，按摩椅同比增长近140%。

* 以上百分比为2020年销售额相比上一年同期增长百分比

eBay新卖家扶持力度再升级，帮助跨境卖家全力开拓全球市场

2021，eBay扶持力度再升级，一系列扶持方案帮助新卖家业务健康成长：

深度优化“eBay金鹰计划”，帮助卖家深耕垂直供应链，升级产品的质量、功能、包装、设计和审美，完善产品的合规认证和知识产权保护，定位聚焦自己的核心竞争力。

推出“大货重货优品计划”，针对大货重货的跨境出海提供从物流、选品、流量到运营等多层面扶持方案，帮助卖家应对当下跨境出口挑战，在大货重货跨境出口的差异化赛道上发掘新商机。

eBay fulfillment提供端到端、“一站式”的仓配物流服务，为数以百万计的热门物品提高配送速度和提供更可靠的服务，同时为卖家降低配送成本和操作的复杂性，帮助卖家便捷开拓全球市场。

与全国超过160所高职院校签约“eBay E青春人才培养项目”合作。集结近1万名大学生，超过2500支团队，启动首届eBay全国创新创业大赛参赛，持续推动跨境电商行业人才培养，为卖家输送优秀跨境人才。

跨境电商是一个需要长期发展且拥有巨大潜力的商业模式。eBay不仅给卖家提供连接海外市场的平台，更是全方位赋能卖家出海，提供从运营、物流、营销到人才培养的丰富资源。eBay将持续打造福建乃至全国的跨境电商生态圈，让中国卖家在“新风口”上把握新机遇。

关于eBay

eBay（纳斯达克上市公司，代码EBAY）是全球电子商务领导品牌，连接全球190个市场数以亿计的买家和卖家。eBay致力于为个人、企业以及组织机构创造更多的经济机会。eBay旗下拥有ebay.com平台及其在各国的本地化交易平台，还有多个移动应用程序，是全球最大、最具活力的交易平台之一，为用户提供物美价优的精选商品。如需了解更多信息，请访问ebayinc.com。

在中国，eBay致力于推动跨境电子商务零售出口产业的发展，为中国卖家开辟直接面向海外的销售渠道。为了帮助中国卖家在eBay上顺利开拓全球贸易，eBay成立了专业的跨境交易服务团队，提供跨境交易认证、外贸专场培训及在线培训、外贸热线、业务咨询等一系列服务；同时还积极与第三方供应商合作，推动跨境电商物流、融资、保险等解决方案的出台与应用，解决跨境电商卖家的后顾之忧。

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eBay持续赋能打造福建跨境电商生态圈，助卖家抓住跨境电商新风口 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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