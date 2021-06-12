“农业+文化+旅游”高质量融合发展！首届常熟董浜农文旅节盛大开幕

亲子农产品采摘、插秧比赛、打卡党史长廊……6月12日，首届常熟董浜农文旅节暨第五届黄金小玉米节在常熟市董浜镇泥仓溇水稻公园盛大开幕。 活动现场发布“董浜更懂你”农文旅路线、“童颜”文创吉祥物——“董小童”和“董小颜”，首发“董浜更懂你”沪上家庭游，揭牌成立常熟理工学院乡村振兴研究院董浜实践基地，颁布董浜黄金小玉米国家农产品地理标志。 常熟市董浜镇党委副书记、镇长苏利刚在致辞中表示，董浜镇将以此次活动为契机，巩固提升农业特色优势，放大全省唯一拥有双地标农产品乡镇效应，做深做实“董浜乡情十二品”，打响“董浜更懂你”品牌，展现农文旅融合发展“最靓风景”，让传统农业大镇焕发出新的活力。 依托丰富的农业资源，董浜农文旅节暨第五届黄金小玉米节开设了遇见董浜·不见不散（伞）大地艺术展、稻“梦”董浜·稻田插秧比赛、乐享董浜·亲子农产品采摘等一系列十二个活动。体验稻田插秧、稻田摸鱼尽享田园农作乐趣；欣赏大地艺术展，在乡村田野间感受艺术的气息；参加亲子采摘活动，在传递家风、初心中亲润文明乡风；打卡“印迹·潮音”党史长廊，从党的百年征程中汲取奋进的力量。 来自上海的阮先生说：“没想到还有这样一片美丽的田园风…