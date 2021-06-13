端午节廉价机票很多？因为大家都爱周边游机票民宿周边游携程定制游_手机网易网

端午假期来临，旅游行业再迎一波行情。不同于此前五一假期 机票 一票难求的现象，端午节却是有大量的廉价机票可供选择，这是因为 周边游 成为此次假期的主流选择。 机票价格明显下降 上海至昆明的机票，端午节当天仅需410元! 相较于此前五一假期清一色的全价机票，端午假期的机票价格称得上“大跳水”。记者注意到，临近端午假期前，国内热门航线的早晚时段航线，依然可以买到1-2折的特价机票，整体上来看，多条航线的票价较此前都便宜了约300元左右。 “目前整体机票市场是供大于求的，各大航司产能旺盛，也导致了机票价格比较便宜。”有旅游业人士向记者表示，此前随心飞、机票盲盒等多种优惠活动，一定程度上也消化了部分潜在市场。 除此之外，6月的高考和中考，也将部分学生的旅行需求推到了此后的暑假。多重因素影响下，此次端午假期航空客流量与机票价格都出现了一定的回落。 据民航部门预测，国内民航机场端午期间的客流高峰预计将出现在6月11日和6月13日两天，整个端午的机票平均价格较五一假期下降三成左右。 携程 研究院行业分析师方泽茜表示，虽然近期多地疫情零星散发，但防控良好，消费者出游的热情不减，端午节国内旅游市场持续向…