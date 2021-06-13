重庆2021年6月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月12日，2021（第二十三届）重庆国际汽车展览会（以下简称“2021重庆车展”）如期盛大开幕。作为国内换电领域头部企业，奥动新能源首次登陆重庆车展，携最新第四代换电站亮相，展台整体以还原换电站场景为设计理念。每一位走进N2展馆的观众，一定绕不开那一抹奥动红，格外吸睛。



奥动新能源携手长安新能源登陆2021重庆国际车展

于2021重庆车展开幕前夕，6月11日下午，由工业和信息化部、农业农村部、商务部和国家能源局联合组织开展的2021年新能源汽车下乡活动举行了启动仪式，重庆市主题为：“绿色、低碳、智能、安全” — 一步跨入“新”时代，助力全面推进乡村振兴。

国家部委、重庆市政府及合作企业多位领导亲自莅临奥动新能源展台巡视，包括：工业和信息化部装备工业一司司长罗俊杰，工信部装备工业一司发展处处长马春生，商务部驻成都特办贸管处副处长刘岭，国家能源局电力司二级主任科员杜翠，中国汽车工业协会副秘书长柳燕，中国汽车工业协会副总工程师许海东，重庆市政府副市长郑向东，重庆市政府副秘书长、市招商投资局局长周青，重庆市经济信息委副主任涂兴永，重庆市商务委二级巡视员杨兰明，重庆市能源局副局长吴红艳，重庆长安汽车股份有限公司总裁王俊等。

奥动新能源重庆公司副总经理夏雪代表企业向巡展领导作详细汇报，介绍奥动在多品牌、多车型共享20秒极速换电的最新技术成果及响应国家“十四五”规划的企业战略布局，并进一步聚焦奥动在重庆市场的未来3年规划。

奥动新能源作为全球换电模式的开创与引领者，秉持“换电，让用户摆脱充电的烦恼，让电池共享出最大价值”的理念，目前已在全国超过20座城市布局300多座换电站；并与国内14家主流车企达成超过21款换电车型的开发合作，包括长安新能源逸动EV460等多款换电车型已经推出市场，受到市场高度关注与认同。奥动以共享极速换电赋能城市新生态，为越来越多的新能源汽车用户带来绿色出行的另一种选择。在重庆，奥动已投建近30座换电站，建站规模于今年年底将增至60座；2023年，奥动在重庆建站数量将突破200座，服务车辆数达3万辆，全面构建打通重庆主城及区县城市的城市换电服务网络，为重庆新能源汽车用户提供共享、极速、安全、友好的换电服务体验。



奥动新能源向巡展领导展现20秒极速换电的实车演示

巡展过程中，奥动新能源向各位领导展现20秒极速换电的实车演示过程。一辆长安新能源逸动EV460在换电通道上定位完毕后，全自动换电设备在20秒内流畅完成亏电电池拆卸并运回充电仓、满电电池运出并安装的全流程。现场观摩的各位领导，纷纷给予奥动极高赞许与肯定。

自2020年始，国家“新基建”战略引领倡导大力支持换电站等基础设施建设，奥动迎来前所未有的巨大机遇，加快企业发展步伐，积极通过构建换电服务网络与城市共话。进入2021年，为积极响应国家提出的“碳达峰”、“碳中和”战略主张，奥动新能源以多年来在全国已布局的规模化商业换电服务运营实践为基础，确立2025年前于全国建设10000座换电站、服务1000万辆新能源汽车的最新发展目标及实施计划，全面领航新能源汽车共享极速换电时代的到来。

这个端午假期，逛重庆车展，欢迎来到N2展馆T17奥动新能源展台打卡，零距离感受20秒极速换电的震撼。

奥动共享极速换电震撼重庆车展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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