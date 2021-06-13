广州珠江夜游，尽享壮阔夜景，追寻悠久历史文化_旅游

我们所熟知的北上广深，是中国大陆经济实力最强的四座城市，也是国际化的大都市，位居一线城市的主要竞争力所在。像广州这座魅力四射的城市，相信大伙都不会陌生，而广州塔，广州的新地标，是最受游客瞩目的旅游打卡地。 广州塔又称广州新电视塔，昵称小蛮腰，位于海珠区（艺洲岛）赤岗塔附近，是城市新中轴线与珠江景观轴交汇处。广州塔距离珠江南岸125米，与珠江新城、花城广州、海心沙岛隔江相望。是中国第一高塔，世界第二高塔，仅次于上海中心大厦，是国家AAAA级旅游景区。 个人觉得游广州塔最佳时间是晚上，夜景特别迷人。华灯初上，广州塔及珠江两岸亮起五彩斑斓的霓虹灯，即使不上广州塔，也可到珠江岸边拍摄到美轮美奂的夜景。 站在广州塔附近的珠江边上，抬头仰望，广州塔闪烁着五彩缤纷的彩光，变幻莫测，构造出一幅幅精美的图案，可真壮观，简直无与伦比。美妙的灯饰，真让人流连忘返，不同的角度拍出的“小蛮腰”都会有不一样的风采。 珠江流域横跨六省，沿岸有诸多名胜古迹和特色建筑。珠江夜游作为广州“羊城八景”之一，珠江广州河段风光旖旎，是广州旅游一张靓丽的名片。一江珠水可读广州上下两千年，百年码头见证现代商都风华荣貌。 可在珠江…