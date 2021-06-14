增长139.7%！端午假期国内旅游收入达294.3亿红色旅游度假城市旅游假日旅游_手机网易网

增长139.7%！端午假期国内旅游收入达294.3亿 2021-06-14 19:22:06 中新经纬 中新经纬客户端6月14日电 14日，文旅部发布2021年端午节假期文化和 旅游 市场情况。综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据，经文旅部数据中心测算，2021年端午节假期三天(6月12-14日)，全国国内旅游出游8913.6万人次，按可比口径同比增长94.1%，按可比口径恢复至疫前同期的98.7%。 实现国内旅游收入294.3亿元，同比增长139.7%，恢复至疫前同期的74.8%。 端午节假期，全国文化和旅游系统未发生重特大安全生产事故，未发生疫情通过文化和旅游系统传播事件。 综合研判形势，科学精准做好疫情防控 文旅部印发《文化和旅游部办公厅关于进一步做好端午节文化和旅游行业疫情防控和安全生产工作的通知》，要求各地提高政治站位，强化责任担当，加强组织领导，按照当地疫情防控指挥机构统一部署，加强对 假日 期间疫情形势预判和风险评估，动态调整防控措施，科学精准做好文化和旅游行业疫情防控工作。指导A级旅游景区进一步落实“限量、预约、错峰”要求，严格落实预约游览、规范佩戴口…