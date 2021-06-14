端午假期报告出炉 订单同比增83%机票周边游自由行驴妈妈小长假携程_手机网易网

端午假期报告出炉 订单同比增83% 2021-06-14 18:11:15 21世纪经济报道 周边游 成为超半数以上游客选择 尽管局部地区疫情偶发，作为上半年最后一个 小长假 ，人们旅行热情仍保持高涨。6月14日， 携程 、去哪儿、同程、 驴妈妈 等各大OTA发布《端午假期出游报告》，数据显示大家依旧喜欢出门过节，只不过半数以上选择周边游。 携程数据显示，今年端午平台整体订单同比去年增幅达到83%，其中门票、租车、主题游等业务已超越2019年同期水平，同比去年分别增长87%、153%、171%。周边休闲、自驾出行、主题玩法已经愈加获得游客认可。 同程报告显示，同程旅行平台端午期间大交通、酒店、景点门票均较去年同期大幅增长，其中大交通订单量同比去年端午假期上涨52%，酒店订单量同比上涨69%，景区门票订单同比上涨38%。游客出行半径明显缩短，年轻游客对文化体验的需求迅速上升，周边游、民俗游和亲子游是居民热门出游选择，红色旅游人次同比增长超过200%。 去哪儿数据显示，端午出游预订与清明基本持平。甘肃兰州、新疆伊犁、福建泉州、海南万宁和青海海西的预订量超2019年1倍以上，不扎堆的甘肃、青…