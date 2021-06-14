1亿人次出游！端午节消费“粽”点来了周边游驴妈妈小长假粽子旅游_手机网易网

“五月五，过端午，赛龙舟，敲锣鼓，端午习俗传千古”。 一方面传承端午文化和习俗，一方面打卡热门景区，这个端午 小长假 期间人们在 旅游 和消费上玩出了新花样。 预计1亿人次端午节出游 中国国家铁路集团有限公司数据显示，6月12日，全国铁路发送旅客1211.7万人次。6月11日，全国铁路发送旅客997.2万人次。6月13日，全国铁路预计发送旅客860万人次。 据悉，铁路端午小长假运输为期5天，自6月11日至6月15日，全国铁路预计发送旅客5700万人次，共计划加开旅客列车1100余列，其中最高峰日6月12日预计发送旅客1300万人次。 随着端午节小长假开启，旅游预订市场也全面进入高峰。飞猪数据显示，66元机票盲盒带动端午飞机出行人次同比涨超260%，端午酒店预订量同比大涨超800%。 携程此前发布的《2021年端午节预测大数据》显示，预计今年端午节出游将达1亿人次，有望恢复至 2019 年同期水平。截至 6 月 2 日，通过携程预订的旅游订单量同比增长 135%。报告还显示，端午节假期，酒店的预订量较2019年同期增长约三成。 驴妈妈 旅游网发布《2021端午小长假出游趋势报告》显示，中…