香港2021年6月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 优克联集团（“优克联”，纳斯达克股票代码：UCL）创建了全球领先的移动数据流量共享市场。优克联近期已经与总部位于澳大利亚的ANZ CLOUDLINK TECHNOLOGIES PTY LTD.（简称“ANZ CLOUDLINK”）签署了一项合作协议。随着优克联不断扩大其全球PaaS和SaaS生态圈，该协议将巩固其在澳大利亚和新西兰市场的业务。

这项协议2021年1月起生效，ANZ CLOUDLINK将负责进口、销售和分销，以及移动宽带(MBB)产品在澳大利亚和新西兰的广告和推广，如优克联行业领先GlocalMe便携式Wi-Fi设备。优克联的产品和服务凭借其创新的超级连接解决方案，以PaaS和SaaS平台和云卡技术为依托，集成其合作伙伴生态圈的相关资源，包括世界各地的数据服务供应商、终端供应商和适用的开发供应商。该平台将这些资源智能地分配给终端用户，以便在国内外获得无缝、优质连接体验。其创新的GlocalMe便携式Wi-Fi设备更是经常旅行者的理想选择，能够全频带支持和带来更好的数据连接用户体验。

优克联与ANZ CLOUDLINK的合作是它努力提升全球影响力的一个进展，巩固了其通过优质的移动连接来改善用户体验。今年早期，优克联与工业调制解调器和路由器的领先生产商分销商Intercel Pty Ltd. (“Intercel”)签署了一项合作协议，在澳大利亚分销其移动宽带设备和数据服务。优克联还通过在菲律宾和雅加达签署新协议，以及在日本和中国现有的合作，加强了其在亚太地区的业务。

通过各种合作，优克联支持其合作伙伴扩大业务范围和客户基础，同时提供更好的网络连接服务。除了分销Wi-Fi设备外，凭借其超级连接解决方案，优克联将通过PaaS和SaaS平台，持续提升网络数据连接服务的用户体验。

未来，优克联将继续利用其不断扩大的PaaS和SaaS生态圈、轻资产模式和高科技，为更多用户提供优质无缝的数据连接服务。优克联将扩大其在澳大利亚和新西兰的影响力，同时积极寻求扩大深化其在欧洲、美洲和亚洲等不同地区的业务。

优克联与ANZ CLOUDLINK签署合作协议 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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