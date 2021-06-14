总有驴友“以身犯险” 有偿救援能立竿见影吗？驴友救援队旅游者旅游_手机网易网

总有驴友“以身犯险” 有偿救援能立竿见影吗？ 2021-06-14 20:37:12 北京商报 不知什么时候起，"麻烦"成了 驴友 身上一个挥之不去的标签：非法穿越禁区、面对救援"留一手"等负面消息层出不穷。为遏制这一现象，安徽省黄山市再次出手，拟将有偿救援的模式推广至全市山岳型景区。近年来，关于有偿救援的争论由来已久，但面对屡屡任性的驴友，有偿救援或许不失为一个解决问题的切口，只是还有更细化的内容有待完善。 扩围：从黄山风景区到全市 户外运动的兴起，让越来越多的人尝试冒险，恰逢雨季，危险增多，于是"驴友被困"的消息也似乎成了常态。6月14日，北京商报记者以驴友为关键词进行搜索发现，仅近几日，便有多条关于 救援队 解救被困驴友的消息。例如6月13日晚，67名上海 旅游 爱好者在位于浙江宁海与天台交界的山区游玩时，因暴雨被困，经过搜救全部找到，并安全转移。6月14日凌晨，又有一名贪玩的驴友在多名消防员的救助下，安全下山成功脱险。 关于救援活动，近日黄山市的一则消息更是引起了广泛关注。据黄山市文化和旅游局网站6月11日的消息，根据黄山市政府工作要求，市文旅局会同市应急局、市司法局，拟定了《…