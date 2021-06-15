中指研究院：上周楼市整体成交下降，地市整体供应量环比走高_新浪财经_新浪网

原标题：早八点丨上周楼市整体成交下降，地市整体供应量环比走高 来源： 中指研究院 上周楼市整体成交下降，各线均降。分城市来看，三线同环比均降，一二线环比降同比升。监测城市库存总量环比下降0.2%，北京库存降幅明显。整体供应量环比翻番，宅地总价与出让金较上周下滑；房企融资类型以公司债券为主，拿地城市主要集中在成都、厦门、长沙等城市。 政策： 郭树清表示“押注房价永远不会下跌的人最终会付出沉重代价”，湖北省取消除武汉外的落户限制； 交易：上周楼市成交环比下降，各线环比均降； 土地：三、四线城市交易活跃，中山逾50亿新推1宗宅地。 交易 ▌交易：上周楼市成交环比下降，各线环比均降 ▌周度整体：楼市整体成交下滑，环比降幅扩大 ▌一线城市：整体成交下降，上海降幅较大 上周一线城市整体成交环比下降29.8%，上海降幅较大，约为36.2%；北京居其次，降幅约为31.6%。同比来看，楼市整体成交上升，升幅为6.2%。其中，北京升幅较大，约为43%；上海居其次，上升14.3%。 表：一线城市成交面积同环比情况 ▌二三线城市：近7成城市成交环比下降，温州降幅明显 二线代表城市环比下降13.1%，同比上升1…