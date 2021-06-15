端午消费的老传统与新看点夜经济周边游高铁游小长假旅游_手机网易网

在北京消费季、端午节的双重加持下，北京消费热度不断攀升，京城 夜经济 迎来全面升温。6月14日，北京市商务局发布数据显示，端午节假日期间，北京市重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等业态百家企业实现销售额31.5亿元，同比增长29.5%。各大商圈丰富夜间活动，商圈客流同比增长40%以上，拉动夜间消费人次同比增长21.3%。同时， 旅游 市场也迎来热潮，短途游、 周边游 备受青睐。 餐饮：夜经济引客流 美食、演出、市集……多种IP凑齐夏季夜间消费全景。在端午 小长假 期间，各个商场推出的活动迎合了亲子和年轻客群到场。北京商报记者了解到，大兴区启动的京南夜生活缤纷节中，大兴绿地缤纷城举办了市集、深夜美食、免费播放电影等活动；北京爱琴海购物公园在端午假期间打造乐队驻唱、儿童舞台演出、潮玩市集等多种形式的互动展演活动；中粮·祥云小镇利用网红快闪店沉浸式场景设计、互动阅读游戏参与等，全渠道吸引客群；朝阳合生汇在端午期间举办了新能源车展、音乐节、儿童走秀等活动。 合生商业相关负责人介绍，相比平日客流，朝阳合生汇在端午假期间的客流提升了70%。其中，最吸引客流的活动为车展和21区Block的…