打个“飞的”去玩本：门店倒闭数量翻倍 “剧本杀+旅游”会是新出路吗？_新浪财经_新浪网

打个“飞的”去玩本：门店倒闭数量翻倍，“剧本杀+旅游”会是新出路吗？ 文/陈玉琪 “砰砰砰！”在游轮的登船桥上，等待登船的Antoine听到队伍后方传来一阵枪响，人群中出现了小小的骚乱。 甲板上，叫着“号外号外”的报童四处奔走，颐指气使的探长，正大步流星往船上走去。舞厅里放着上世纪二三十年代的舞曲，身着旗袍的歌女歌声悠扬婉转。 游客在检票等候登船时，故事就已经开始了（图源：武汉市文化和旅游局） 这不是电视剧，而是发生在武汉知音号游轮上的一场实景剧本杀。在游轮的吧台边和酒保交换线索，在酒店边做SPA边复盘推理……随着剧本杀成为新风口，剧本杀正在成为新的旅游目的地，在景区、民宿、酒店等场景玩剧本杀成为现实。 不到半年时间，热搜上的剧本杀行业经历了从“市场规模突破100亿元”到“门店倒闭数量翻倍”的“冰火两重天”，而疫情发生后旅游业亟待回血。陷入困局的旅游业与面临洗牌的剧本杀跨界融合，能碰撞出怎样的火花？ 打个“飞的”去推凶 今年清明小长假，Antoine打了个“飞的”去武汉。这不是他第一次来武汉，但这次他是冲着知音号的游轮剧本杀来的。为了有更好的沉浸体验，他还专门换上了长袍马褂。 故事设定…