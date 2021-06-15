“气象+旅游”助力端午出行 黑龙江推出首个旅游气象服务专报凤凰网黑龙江_凤凰网

u003cp>为充分发挥气象资源优势，助力地方旅游经济发展，6月11日，端午节假期到来之际，由黑龙江省气象服务中心旅游气象服务团队开发制作的《黑龙江省旅游气象服务专报》第一期暨《黑龙江省2021年端午节假日出行天气提示》（下称《专报》）正式对公众发布。u003c/p>u003cp>《专报》以黑龙江省近期天气预报为基础，结合公众小长假出游的方式大数据分析，科学预测、综合研判，推出了端午节踏青指数地图、“端午”小长假黑龙江省天气地图、“端午”小长假自驾游天气提示、“端午”假期“氧吧”之旅气象提示和端午节旅游假日出行及安全防范建议五类贴心提示。不仅服务于龙江百姓“小长假”出行，同时也为景区及旅游管理部门提供了端午节假日运营管理的天气指南。省气象服务中心旅游气象服务团队根据端午小长假公众出行需求，集思广益、群策群力，敲定内容；团队成员克服困难自学软件，精心设计天气图示。用实际行动为“学党史，践初心，我为群众办实事”交出的一份高质量答卷。u003c/p>u003cp>作为黑龙江省气象部门首次对外发布的旅游气象服务专报，本次专报充分体现旅游气象服务特色及公众气象服务需求，不仅内容丰富、信…