蒸汽发生器节能环保的优势

蒸汽发生器作为燃烧生物质燃料的主要设备之一，直接燃烧固体生物质颗粒燃料，主要用于家庭，旅馆，酒店，等场所的热水，洗浴和供暖。由于该燃料为生物质燃料，结构合理，基本上达到了无烟完全燃烧的效果，排放达到环保要求，具有良好的经济，社会和环境效益。 1. 经济，节能：采用生物质颗粒燃料，与燃油，燃气和电加热锅炉相比，可节省30 ％-60 ％的运行成本。 2. 安装方便：该系列发电机无需检查，可免去繁琐的年度审批程序。同时，机器是为模块组装的，不需要安装的安装程序。 3. 效率高运行：采用烟气多回流设计，多次优化富氧富集，配合除尘节能设备，热效率达到90 ％以上，可连续生产蒸汽。 4. 低碳环保：通过合理的设计，将生物质燃料进行了半气化燃烧，完全燃烧了无烟燃烧。排放指标低于《锅炉空气污染物排放标准》（GB13271-2001 ）中阶段标准值的要求，该标准中二氧化硫和氮氧化物的排放量几乎为零，低于燃料的排放量（燃气）锅炉。 5 ，安保可靠：具有压力，缺水，安保阀等多种保护装置，确保锅炉运行稳定，安保可靠。 6. 操作简单：采用微电脑智能一键式操作，自动送料自动点火，循环启停和故障报功能，操作简便。…