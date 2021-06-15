携程：超50%用户端午选择周边游 高铁2小时出行圈大火

6月14日，携程发布《2021端午假期旅行大数据报告》（以下简称《报告》），展示了今年端午期间游客的出游偏好和网红玩法趋势。相较五一黄金周长线出行，端午小长假中，周边游成为超半数以上的游客选择。80后、90后、00后依然是旅游出行主力，高铁周边游成热门选择，提前在平台找灵感、订优惠成年轻人旅行前的“标准动作”。从数据统计看， 南京总统府、中山陵景区、南京欢乐谷、牛首山文化旅游区、南京海底世界、红山森林动物园、钟山风景名胜区、明孝陵、秦淮河画舫、大报恩寺遗址公园入选端午小长假南京热门TOP10景区。 作为上半年最后一个小长假，人们旅行热情仍保持高涨。网红城市、网红酒店、网红玩法引发的打卡热，带动旅游体验朝着个性化、主题化的方向不断发展。携程数据显示，今年端午平台整体订单同比去年增幅达到83%，其中门票、租车、主题游等业务已超越2019年同期水平，同比去年分别增长87%、153%、171%。周边休闲、自驾出行、主题玩法已经愈加获得游客认可。 80后遛娃、90后文青+童心、00后追求文化盛宴 总体来看，80后、90后、00后人群占总出游人数85%，作为假期旅游出行主力，《报告》以其分别预订的…