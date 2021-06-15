和谐健康保险90.6亿收购北京SK大厦，上海临港新区发布楼宇_腾讯新闻

近期，行业资讯方面，重庆渝北千亿级航空物流产业集群项目集中开工，四川眉山王府井购物中心6月11日对外营业，南京首个华润商场桥北万象汇6月29日开业。大宗交易方面，保德信房地产收购两个中国物流地产项目，万通6.3亿元转让北京新城国际60%股权予方熙控股，冠捷科技下属公司拟不超4.38亿购买深圳南山办公楼。 政策规划： 广州市出让2宗商务兼商业用地，总起拍价24.68亿元； 行业资讯： 上海临港新片区发布10座特色产业楼宇； 企业动态： 全球第二大零售商Costco落户杭州、宁波，预计2023年开业； 大宗交易： 和谐健康保险90.6亿收购北京SK大厦； 土地市场： 本周商办土地市场推出方面量增价跌、成交方面量价齐跌，土地出让金20.13亿元。 �政策规划 2021年陆家嘴论坛 ：6月10日，中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清在2021年陆家嘴论坛上表示，从金融角度来看，必须进一步扩大对外开放，健全公司治理结构，加快市场化兼并重组，规范互联网平台，促进公平竞争。要抓紧推进传统金融服务数字化转型，促使金融机构能够更精准服务实体经济，更精准防范金融风险。 广州 ：6月7日，广州市规划…