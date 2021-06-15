古城携手，共创文化旅游新格局

中国西藏网讯 6月11日，云南省大理白族自治州文化旅游宣传推介会走进西藏自治区拉萨市。从“风花雪月”的苍洱之滨到“高原明珠”的日光之城，两座历史文化古城携手共启全方位合作的新征程，共创文化旅游互利合作新格局。 图为推介会现场 摄影：赵耀 大理是全国唯一的白族自治州，是云南悠久文化的历史根脉、山川风貌的美丽缩影、对外开放的最佳窗口，素有“文献名邦”之称，被誉为“亚洲文化十字路口古都”。作为云南旅游的“金字招牌”，大理灿烂的文化、秀美的风光、富集的资源、淳朴的风情让过往的游客旅人驻足观赏、流连忘返。 图为推介会现场 摄影：赵耀 “我们衷心希望与拉萨进一步增进合作共识，发挥各自优势，强化交流往来，广泛开展航线、贸易、旅游、农业、文化、教育、卫生等领域的合作，共创两地更加美好的未来。”大理州相关领导在推介会上说。 图为推介会现场 摄影：赵耀 “日光城”拉萨是国务院确定的首批24个历史文化名城之一。长期以来，拉萨以其古老的传统文化、独特的民俗风情、良好的生态环境、淳朴善良的民风、丰富的旅游资源和热情周到的服务，吸引着国内外无数的游客来此观光旅游。 图为推介会现场 摄影：赵耀 “我希望两地旅游业同…