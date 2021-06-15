为了舒适的旅行 新宝骏Valli就买个高配吧向往新宝骏旅行宝骏汽车旅行车座椅_手机网易网

低趴的姿态修长的身躯， 新宝骏Valli （ 参数 丨 图片 ）这台车真的太有旅行范儿了，无论从哪个角度看上去，新宝骏Valli的外观都会让人有一种想要开着它去远行的冲动。对于当下年轻用户来说，新宝骏Valli在外观设计上几乎没有槽点。带有棱角稍显硬派的造型，看上去非常时尚，流畅的线条不会让用户那么容易的产生审美疲劳。 Valli是新宝骏为中国休旅文化而定制的，它拥有着优雅与灵动的外观，车身侧面采用了笔直有张力的腰线，前后贯穿使得车身舒展且修长，让车身侧面显得更加修长美观。同时由于旅行车的车身高低较低，厂家还贴心的为其研发了原厂的500L大容量车顶行李箱，既实用又能突出旅行车的属性。 其实作为一款旅行车来讲，适当的改造在彰显车主个性和需求上是非常有帮助的。为了满足这部分人群的需求，官方也提供了相应的定制款车型，它们分别是“森林墨绿定制版”，车身呈山谷森林般墨绿色，透露出休旅文化气息，对大自然的向往感油然而生。 极光紫版 Valli，设计灵感来源于未来和自由的向往。车身呈现渐变的视觉效果，外观极具魅力，在不同的光源及角度下，从原始车身质感逐渐过渡到紫色漆面，散发休旅美学的自由气质。 一…