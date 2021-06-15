从硅焦耳（Silicon Joule）电池评估入手，百乐力争储能系统市场份额

加州圣克拉拉2021年6月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 台湾AGM蓄电池技术領先的百乐电池（Pilot Battery Co.）和Silicon Joule 硅焦耳双极电池技术发明方Gridtential Energy公司今日宣布签署评估协议書，为台湾与亚太地区开启储能系统电池生产新时代。



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在协议框架下，百乐将对6V和24V的硅焦耳参考电池组合进行评估，并利用Gridtential的开发套件进行原型电池生产，为未来生产铺路。百乐将在电池中融入自有活性材料，检验其对循环寿命、能量密度、电池效率、充电速率及可制造性等方面带来的影响。

百乐近期从台湾政府能源局获得1000万台幣研究赞助，并与台湾工业技术研究所（ITRI）合作开展创新技术。ITRI是位于台湾的全球领先高科技应用研究机构之一。

Gridtential首席执行官John Barton表示：“百乐电池希望为AGM蓄电池技术的性能和所及范围带来革命，在这一点上我们的目标一致。通过这次绝佳的机会，我们可以将业内最优秀的工程专家与相关材料应用于这一共同使命之中，创造出全世界性能最好、可回收与安全性最佳的储能系统蓄电池。”

台湾是半导体代工制造的领导者，占全球市场的64％，同时也是服务于高速增长的亚太地区的一个关键运营基地。台湾已立下目标，将可再生能源装机容量提升至27GW；与此同时，中国大陆也计划在2025年前将可再生能源装机容量提升至总装机容量的一半以上。为实现此类宏大目标，相关的储能容量也需相应上升。AGM蓄电池将作为解决此新增需求的良策而受到市场青睞。

硅焦耳是一项革命性的电池技术，它利用太阳能电池板上加工过的硅片來代替传统的铅栅，制造出先进的AGM铅蓄电池，使其与传统铅蓄电池相比，获得高达5倍的功率密度和2倍的放电速率，而平准化度电成本（LCOE）得以降低75%。这项合作将帮助亚太伙伴利用其既有在太阳能材料上的强大实力，在储能市场上扎下根基。

百乐公司总裁洪俊义表示：“我们很高兴与Gridtential联手对这项新科技进行评估。我们相信，几十年来我司在电池行业积累的优越技术将和硅焦耳双极电池设计做到强强联手、相得益彰。”

ITRI绿能与环境研究所所长王人谦博士表示：“作为百乐电池的长期合作伙伴，我们很高兴能协助他们进行Gridtential硅焦耳技术的评估。ITRI取得的双极设计和电池导电材料方面的进展有希望为AGM蓄电池市场带来翻天覆地的变化。”

Gridtential与12家电池制造商签订了许可协议，包括美国第二大电池厂商East Penn；该公司目前正通过原型生产线进行硅焦耳参考电池的生产。

从汽车和汽车相关市场到储能系统，多个行业都在寻找低成本、高性能与安全的电力解决方案，以满足多元化能源需求。硅焦耳将铅电池的安全和环保优势（99%可回收利用、火灾隐患较低）与太阳能硅的低成本与高性能特性相结合。

若需了解硅焦耳评估计划（Silicon Joule Evaluation Program），请 点击这里 联系Gridtential。

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Gridtential与台湾电池制造商百乐电池强强联手，为台湾制造注入活力 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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