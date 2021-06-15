上海2021年6月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在刚刚召开的第十三届陆家嘴论坛上，全球领先的保险及资产管理企业安盛集团呼吁全球协同合作，释放保险行业潜力，提升风险防控能力，以共同应对新冠疫情对人类社会发展造成的冲击，促进人类社会持续繁荣。安盛集团董事长德尼·杜威先生（Denis DUVERNE）在线参与“全球抗疫背景下的经济合作与发展”专场，与全国政协委员、上海新金融研究院理事长屠光绍先生，2014年诺贝尔经济学奖得主、图卢兹经济学院名誉主席Jean TIROLE等嘉宾共同探讨全球经济合作，发展绿色金融。安盛天平首席执行官朱亚明女士受邀出席现场活动，并在会后分享感言。

释放保险潜力，助力全球经济复苏

新冠疫情暴发一年多以来，其带来的挑战仍未结束，全球各国的商业发展和健康系统都受到了不同程度的冲击。作为有着200余年行业积淀和成熟经验的保险企业，安盛在积极应对疫情冲击之外，也不断探索更高效率的危机应对方式。在这样的过程中，安盛洞察到，历经疫情后，风险管理意识的重要性愈发凸显。疫情再次表明，当灾难来临，经济条件相对弱势群体面临的风险更大，也更需要包容和合作。

相较于灾后筹集资金应对灾害，未雨绸缪，充分释放保险行业潜力，既能以更快的响应速度为更多人提供更全面的保障，也能大幅降低公共成本。对此，安盛集团董事长德尼·杜威先生认为，“识别、理解与管理风险正是保险的核心，保险可以为发展提供保障，并成为推动发展、促进人类平等与包容的重要力量。此外，保险能让社会更具韧性与弹性，更好地抵御风险。”

倡导包容协作，推动全球可持续发展

作为负责任的企业公民，就疫情应对和气候变化等全球性问题，安盛也呼吁各国机构及组织通力合作，共同推进全球经济稳定与发展。杜威先生在发言中强调，“建立一个具备包容性的经济复苏体系是当务之急。疫情之下我们更需要加强合作，这是让人类社会在未来更加繁荣、迸发活力的关键所在。”中国和健康是安盛集团在全球的两大重点战略。2019年，安盛集团实现了对安盛天平的全资控股，体现了对中国市场的坚定信心。杜威先生表示，“上海和巴黎是重要的金融城市，尤其是保险城市。这两座城市的保险行业，拥有充足的资源和经验积累，双方之间的联系也会日益紧密。”



安盛天平首席执行官朱亚明女士

洞察客户真实需求，保险赋能美好生活

作为中国规模最大的外资财险公司之一，安盛天平充分把握机遇，将集团丰富的全球经验与优质资源，和对中国本地市场的深刻洞察相结合，深化多元化转型，聚焦健康险领域，贯彻“赔付者”到“陪伴者”策略，并通过数字化赋能及合作伙伴网络支持，推出更多适宜本地客户需求且具备国际品质的产品与服务。首席执行官朱亚明女士表示：“安盛天平将继续在各级政府及监管部门的领导下，强化合规经营，坚持稳健经营，并持续发挥保险之力，通过提供优质的保障产品与解决方案，守护社会稳定，助力美好生活。”

近年来，中国金融行业，尤其是保险行业的开放步伐明显加快，其市场化特点也日益凸显。这一系列的变化，给外资机构的优势提供了更广阔的发挥空间。行业制度进一步的建设与完善，也推动了营商环境的发展与优化。未来，安盛天平将继续坚持稳健、合规经营，切实履行对中国的坚定承诺，与中国金融保险行业共同成长。

安盛于第十三届陆家嘴论坛呼吁：全球协同合作，实现繁荣共赢 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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