上海2021年6月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 丹纳赫旗下运营公司雷度米特与诺华制药（中国）于近日宣布将就共同促进基层心血管疾病诊疗能力提升签署一项战略合作意向书。战略合作意向书约定，未来双方将在心血管疾病领域，尤其是心衰诊疗方面开展深入合作，充分发挥各自在疾病筛查、诊疗和管理等领域的优势，并将资源向基层倾斜，助推基层心血管诊疗能力提升，积极响应国家促进基层医疗卫生事业发展的号召。该合作计划覆盖全国多个城市的基层医院，惠及更广泛的基层心血管疾病患者。

雷度米特大中华区总经理景卫红表示：“作为全球领先的医疗技术企业，雷度米特始终致力于提供高医学价值的检测产品和解决方案，协助医护人员做出有效的诊断决定。我们非常高兴能与全球领先的医药企业诺华建立战略合作，在此次合作中，雷度将提供先进的免疫分析设备，通过快速且精准的检测结果，为基层心衰鉴别和诊断提供依据，助力基层医疗能力提升，为中国心血管健康事业添砖加瓦。”



雷度米特大中华区总经理景卫红

关口前移，打好心血管疾病最后的攻坚战

2020年发布的调查数据显示，我国心血管患病率处于持续上升阶段，居民心脑血管疾病患者根据推算已经达到3.3亿人[1]，健康防控形势不容乐观。其中，脑卒中、冠心病、肺原性心脏病、心力衰竭分别位列心血管疾病人数的前4位。就2019年，中国约有509万人因心血管疾病死亡，占中国所有死亡人数的47% [2]。

为贯彻心血管疾病防治“以基层为重点，以预防为主”的国家方针，在《中国心血管健康与疾病报告2019》中，心血管疾病全生命周期的健康管理被提上日程。目前，针对于心衰患者，临床上常采用心脏标志物检测和超声心动图检测诊断，通过对高风险人群的筛查识别，能够及早发现病变，并及时进行干预，可有效延缓疾病进展，改善患者预后，对于新血管疾病的防治管理具有重要意义。

上海交通大学附属瑞金医院心内科金玮教授表示：“长期以来，社区医院在心衰的诊疗和管理上，存在医院缺乏专业筛查和诊断设备、医生缺乏心衰治疗能力、患者缺乏长期疾病管理意识等问题。因此，建立规范的心衰防护和诊疗体系势在必行，即自上而下组建多学科团队，强化以指南为导向的心衰评估和诊疗；加强社区医院和三级医院联动，推行分级诊疗和双向转诊模式；以社区为中心做好本地区心衰患者数据库，加强患者长期随访和疾病管理工作。”

强强联合优势互补，多举措助推基层心血管疾病整体防治水平

作为医疗行业的创新者，丹纳赫始终积极响应国家政策，着眼基层医患需求。作为世界500强丹纳赫集团的一员，雷度米特深耕心血管诊断与检测领域，深度参与中国500余家三级胸痛中心的建设，帮助医院在胸痛中心认证过程中建立规范流程、提升服务能力。此次双方携手，将把先进的诊疗经验与检验设备充分下沉至基层，助力基层心衰诊疗能力建设，为广大基层患者提供专业及全面的危急重症检测服务和产品解决方案。

本次战略合作内容涵盖了联合百余位三甲医院心衰专家及心超专家下基层坐诊，为广大心衰高危及确诊患者提供疾病预防、自我保健及伤害预防的指导；在基层开展带教帮扶，分享新经验、新做法、新理念，加强基层心衰医师队伍建设；建立筛查、诊疗、随访管理三位一体的心衰患者管理方案等多维度手段，全面提升基层社区的心衰管理质量与心血管疾病防治水平，以巩固和完善分级诊疗工作运行新机制，助力我国基层心血管疾病整体防治局面的改善。

诺华制药（中国）副总裁商务及新兴市场业务部负责人陈晖表示：“诺华在心衰等慢病管理领域拥有创新的产品和丰富的经验，此次与全球危急症检测领域的领导者丹麦雷度米特达成合作，是诺华响应国家“强基层”的号召的又一创新举措。强强联手，优势互补，提高基层心衰诊疗水平和疾病管理能力，让患者在家门口就能享受到更优质、全面、规范的医疗服务，增进患者福祉。未来，我们也期待与业内更多领先企业合作，助力‘健康中国2030’战略实现。”

[1] 《中国心血管病健康和疾病报告2019》

[2] Jiangmei Liu, et al.,(2021). Vital Surveillances: Cardiovascular Disease Mortality – China, 2019. China CDC Weekly, DOI: 10.46234/ccdcw2021.087.

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雷度米特携手诺华制药，共促基层心血管疾病诊疗能力提升 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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