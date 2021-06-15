美国旧金山和中国苏州2021年6月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 信达生物制药（香港联交所股票代码：01801），一家致力于研发、生产和销售用于治疗肿瘤、代谢疾病、自身免疫等重大疾病的创新药物的生物制药公司，今天宣布，其胰高血糖素样肽-1受体（glucagon-like peptide-1 receptor, GLP-1R）/胰高血糖素受体（glucagon receptor, GCGR）双激动剂（研发代号：IBI362）在超重/肥胖受试者中的II期临床研究（clinicaltrials.gov, NCT04904913）完成首例受试者给药。

本研究是一项在中国超重和肥胖受试者中评估IBI362疗效和安全性的随机、双盲、安慰剂对照的II期临床研究。研究的主要目的是评价IBI362连续给药24周受试者体重较基线的变化，并为III期临床研究推荐合适剂量。

该项研究的主要研究者、北京大学人民医院纪立农教授指出：“超重和肥胖已成为全球性健康问题，超重和肥胖是包括糖尿病、心血管疾病、肝病、呼吸和睡眠障碍以及癌症在内的若干慢性病的重要病因。约50%的2型糖尿病、30%的缺血性心脑血管疾病及10%-40%的癌症是由肥胖或超重引起的，肥胖也被世界卫生组织列为导致疾病负担的十大危险因素之一。目前我国已经是全球超重和肥胖人数第一的国家，但目前国际上针对肥胖和超重还缺乏非常有效的治疗药物。截止目前，在I期临床研究中IBI362展现出了良好的安全性和超出预期的减重效果以及整个代谢特征的多重获益，其初步临床结果非常振奋人心，我们期望IBI362作为新一代的GLP-1药物，在后续的超重/肥胖受试者中的II期临床研究中展现出更加令人惊喜的结果。”

信达生物制药集团医学科学与战略特病部执行总监钱镭博士表示：“中国是全球肥胖人口最多的国家，肥胖症存在巨大未被满足的临床需求。IBI362 是全球创新药物，作为胃泌酸调节素（OXM）类似物，IBI362可通过GLP-1R和GCGR的激活带来食欲抑制和能量消耗的双重获益。相较于传统GLP-1受体激动剂，除了可达到更好减重效果的同时，还可能为超重/肥胖人群带来包括脂肪性肝病和脂代谢等在内的整体代谢情况改善。IBI362作为中国第一个进入临床的GLP-1R/GCGR双重激动剂周制剂，我们希望通过扎实的临床研究和科学的开发，尽快的把这个创新性分子带到广大医生和罹患肥胖症的患者手上，为临床上带来更好的治疗选择。”

信达生物宣布IBI362（GLP-1R/GCGR双激动剂）在超重/肥胖受试者中开展的II期临床研究完成首例受试者给药 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com