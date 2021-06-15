北京2021年6月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月11日，切实贯彻落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》，推进健康知识普及行动，“健康中国行动·健康科普社区行”公益讲座走入北京市石景山区老山街道老山东里北社区，带来以“糖尿病眼病知多少？”为主题的健康知识讲座。此次活动由中国健康促进与教育协会主办，拜耳中国支持，北京健康教育协会、商道纵横协办，北京市石景山区老山街道老山东里北社区承办。通过线下讲座及线上同步直播相结合的形式，为社区居民普及科学的健康知识。

本场社区科普讲座特别邀请北京大学第一医院眼科副主任医师李骏医生到场，为老山东里北社区居民以及参与线上直播的观众们就糖尿病眼病的相关知识进行介绍，普及眼部疾病专业知识，提升民众健康知识水平。

李骏医生在讲座中指出，糖尿病是一种复杂的慢性进行性疾病，其并发症可以累及全身多个器官系统，累及眼部组织时可以引起糖尿病视网膜病变、糖尿病性白内障、糖尿病性屈光不正等。糖尿病并发的眼底病包括出血、增殖以及黄斑水肿（DME），其中DME是糖尿病视网膜病变的一种严重的并发症，也是导致患者视力丧失的主要原因。

由于长时期血糖水平的改变，会导致眼底视网膜小血管的损伤，这种损伤会造成严重的视力下降。文献报道糖尿病患者会有1/3发生糖尿病视网膜病变1，糖尿病性黄斑水肿（DME）是糖尿病视网膜病变最常见最严重的并发症之一。

此次活动中，李骏医生还详细为在座居民讲述了糖尿病性黄斑水肿的发病原因、症状、诊断及治疗手段，并现场教授居民黄斑功能自我检查方法，与居民互动进行眼病相关问题的解答。

随着专家讲座及互动环节的结束，本次活动也接近尾声，通过健康科普进社区的形式，给社区健康生活带来福利，帮助民众提升健康素养水平和自我健康管理能力，科学守护个人健康，为建设健康中国做出贡献。

作为一家拥有近160年历史的创新企业，拜耳多年来深耕中国市场，肩负企业责任，秉承“共享健康，消除饥饿”的企业愿景，积极支持“健康中国2030”战略，坚定地凭借在医药健康领域的专长，助力建设中国国民健康保护体系，提升中国人民健康素养，赋能百姓更加美好的生活，为“健康中国2030”目标的实现做出积极努力。

糖尿病眼病知多少？拜耳支持健康科普讲座走进北京老山东里北社区 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com