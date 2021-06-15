上海2021年6月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月11日，领星生物与中关村医学工程转化中心正式达成战略合作。根据协议，双方将基于各自优势资源，强强联合，在肿瘤临床及科研转化方面开展全面深度的合作。

中关村医学工程转化中心是北京市食品药品监督管理局和海淀区政府共同合作，依托中国食品药品企业质量安全促进会和北京市食品药品安全企业联盟而成立。该中心旨在打造生物医药等相关产业的专业孵化器和产业升级服务平台，推动药品医疗器械审评审批制度改革，开展有利于产业创新的政策先行先试，促进生物医药、医疗器械及相关产业向高端化健康、快速发展。

领星生物则一直致力于为生物技术和制药公司的肿瘤药物研发及商业化提供强大而灵活的平台，通过使用人工智能数据算法关联分子机制、疾病人群、临床意义，并探索三者在临床转化与反向转化的研究机制，实现帮助病患获得精准治疗、支持药企精准开发的愿景。同时凭借国际标准的CLIA / CAP临床实验室服务、大型真实世界的全面基因组+临床病史+长期生存数据集、云端开放交互式Saas系统、以及独有的数据驱动智能算法，帮助药企高效实现数据的全部潜能。目前已原创发布了临床智能分析平台（Clinical Intelligence Analysis Platform，简称CIAP），并向多家全球知名药企提供以中国肿瘤患者为中心的Best-in-class真实世界研究解决方案，在此领域积累了丰富的案例与实践经验。

双方依托于各自资源优势，将共同建立肿瘤领域真实世界数据标准；以领星知识库系统及领星知识库API服务为基础，进行数据价值的挖掘，并且就真实世界数据在临床科研和新药研发转化上的运用进行深入探讨和发现。达成此次战略合作，对于合作双方都是又一里程碑事件。

领星与中关村医学工程转化中心达成合作，助力肿瘤临床及科研转化 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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